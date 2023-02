Neue Frisur nach dem Dschungelcamp: Verena Kerth hat braune Haare und Marc Terenzi macht auf Elvis

Verena Kerth ist nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im TV-Business gefragt. Ehe die nächsten Shows anstehen, lässt sich die Moderation in München umstylen. Die blonden Haare sind passé, die Kerth ist jetzt brünett!

Der nervenaufreibende Auftritt bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ist für Verena Kerth vorbei. Endlich Zeit zu entspannen, oder? Nicht wirklich. Die Moderatorin ist nach wenigen Tagen in München schon wieder auf dem Sprung zu weiteren TV-Aufzeichnungen. Die 41-Jährige sowie ihr Partner Marc Terenzi sind jetzt fest im TV-Business. Verkerth läuft's bei beiden jedenfalls nicht! Ob weitere Reality-Formate folgen werden? Gar eine eigene Hochzeits-Doku?

Neue Haarfarben vor nächsten Show-Teilnahmen

Ehe Verena Kerth zur Aufzeichnung vom Dschungel-"Nachspiel" vor die Kamera muss, und Marc Terenzi zum RTL-Turmspringen begleitet, hat sie die Gelegenheit beim Schopfe gepackt – und eine optische Verwandlung gewagt. Braun statt Blond. Der Münchner Star-Friseur André Schulz legte selbst Hand an.

Zuvor waren Verena Kerth und Marc Terenzi ein blondes Duo. © BrauerPhotos

Verena Kerth mit neuer Friseur: Die Haare sind "Nude"

Verena Kerth erklärt ihren Griff in den Farbtopf exklusiv gegenüber der AZ: "Meine Farbe ist der neue 'Natural'-Trend der ausgelöst wurde durch Hailey Bieber! Die Farbe nennt sich 'Nude' und wird absolut gehyped."

Elvis-Look: Marc Terenzis Haare sind Blauschwarz

Und auch Kerths Verlobter Marc Terenzi begeistert mit neuer schwarzer Natur-Haarfarbe – mit bläulichem Schimmer. Der Sänger in der AZ: "Die Farbe nennt sich Blauschwarz und ist im Frühling der absolute Trend für modebewusste Männer! Es ist eine Anlehnung an 'ELVIS - The Movie' und Oscar-Darsteller Austin Butler."

"Es haben nicht nur Blondinen Spaß"

Und warum die Umfärbe-Aktion bei Schulz? "Wir wollten einfach mal etwas Neues ausprobieren. Und es haben nicht nur Blondinen Spaß! Das ist eine These. Das wurde ja nie tiefgründiger erforscht, oder?", sagt Verena Kerth lachend. Sie ist nicht die einzige Promi-Lady, die aktuell mit einer neuen Frisur begeistert.

Kurze Haare: Michelle Hunziker trägt wieder Long Bob

Auch Michelle Hunziker präsentiert einen neuen Look. Die "Wetten, dass..?"-Co-Moderatorin hat sich von der langen blonden Mähne verabschiedet und trägt jetzt einen trendigen Long Bob.

"Oops, I did it again", schreibt die 46-Jährige zum Instagram-Foto, das ihre neue Frisur zeigt. Bereits vor zwei Jahren trennte sich Hunziker von ihrer Haarpracht. Zum damaligen neuen Bob schrieb sie noch: "Wie ihr sehen könnt, musste ich sogar zwei Gläser Wein trinken, um mich zu trauen." Mut musste sich die Blondine jetzt nicht mehr antrinken.