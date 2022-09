Nach 22 Jahren beste Freunde: Verena Kerth und Marc Terenzi sind ein Liebespaar

Zunächst sprachen sie nur von einer Wette, dann folgte der erste Kuss – jetzt bestätigen Verena Kerth und Marc Terenzi in der AZ die Beziehung. Die Münchnerin ist wieder in festen Händen. Sie liebt den ehemaligen Boygroup-Sänger und Ex-Mann von Sarah Connor.

Verena Kerth zählt zu den Prominenten, die gern und häufig auf die Wiesn kommen. Zum bekanntesten Klaus-Lage-Hit dürfte sie schon Dutzende Mal gutgelaunt mitgesungen haben. Jetzt passt der Songtext perfekt auf ihre aktuelle Liebes-Situation: "Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert, tausend und eine Nacht, und es hat 'Zoom' gemacht."

Verena Kerth und Marc Terenzi: Liebe nach 22 Jahren Freundschaft

Seit der Trennung von Martin Krug im Jahr 2013 war Verena Kerth offiziell Single. Auf Partys und Events zeigte sich die attraktive Radio-Moderatorin stets mit Geschäftspartnern, guten Freunden oder der besten Freundin. Das hat sich geändert. Aktuell posiert Pop-Schnuckel Marc Terenzi an ihrer Seite. Der süße Grund: Die beiden haben sich nach über zwei Jahrzehnten Freundschaft ineinander verliebt. Hach!

"Wir sind ja eigentlich schon seit 22 Jahren zusammen. Ich bin die erste Frau, die Marc in Deutschland kennengelernt hat, als er mit seiner Boygroup nach München gezogen ist", erklärt Verena Kerth lachend der AZ. "Ich habe in den letzten 22 Jahren keinen Besseren gefunden."

Marc Terenzi hat drei Kinder mit Ex-Frau Sarah Connor

Marc Terenzi, der einst bei Natural sang, ergänzt: "22 Jahre? Das ist die Hälfte meines Lebens. Wir sind über all die Jahre gute Freunde geblieben." Vor ein paar Wochen stellte sich die Frage, ob man zusammenkommen wolle, meint der Sänger, der mit Ex-Frau Sarah Connor drei gemeinsame Kinder hat. "Wir haben so viel Spaß, lachen die ganze Zeit. Ich habe jetzt 'Die Eine' gefunden. Verena ist die einzige Frau, die alles über mich weiß und mich kennt." Die 41-Jährige fällt Marc Terenzi sofort ins Wort und grinst: "Das ist ziemlich viel."

Ehemalige Partnerin: Marc Terenzi liebte bis vor kurzem noch Jenny Elvers

Pikant: Bis vor wenigen Monaten war Terenzi noch mit Jenny Elvers liiert. Die Schauspielerin gilt als Freundin von Verena Kerth. Was Elvers vom Liebes-Glück bei Kerth und Terenzi hält? "Das weiß ich nicht", meint Verena Kerth in der AZ. "Ich habe sie nicht gefragt. Aber da ich Marc schon viel länger als Jenny kenne, habe ich auch nichts dazu gesagt, als sie mit ihm zusammengekommen ist. Es ist ja jedem freigestellt, mit wem er zusammenkommt und in wen man sich verliebt. Daher wird es da keine Probleme geben."

Verena Kerth genießt das Liebes-Glück auf dem Oktoberfest

Verena Kerth will sich darüber gar keine weiteren Gedanken machen – und genießt viel mehr die Liebe, die aus einer wunderbaren langjährigen Freundschaft entstanden ist. Langweilig kann es mit diesem neuen Liebespaar auf dem Oktoberfest nicht werden. Schon am ersten Wiesn-Wochenende sind die beiden zu mehreren Tischen im Käferzelt eingeladen. Ein Prost auf die Liebe!