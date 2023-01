Mega-Klunker mit Diamant: Verena Kerth spricht über Verlobungsring von Marc Terenzi

Erst die Verlobung, dann auch die Hochzeit im Fernsehen? Verena Kerth spricht in der AZ über Heiratsantrag und Ring von Marc Terenzi kurz nach ihrem Aus beim RTL-Dschungelcamp.

Romantische TV-Überraschung für Verena Kerth – und die Zuschauer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Nach ihrem so frühen Ausscheiden beim Dschungelcamp darf sich die Münchner Moderatorin dennoch freuen: Freund Marc Terenzi hat nach einem halben Jahr Beziehung und 22 Jahren Freundschaft beim Picknick am Strand die Frage aller Fragen gestellt – und ihr einen Verlobungsring an den Finger gesteckt.

Marc Terenzi und Verena Kerth: Verlobung ganz spontan

Schon im Dschungelcamp hat Verena Kerth über ihren Heiratswunsch gesprochen – ganz spontan, wie beide nach der Verlobung versicherten. "Es war einfach der richtige Moment dafür. Ich möchte das schon machen for a while (seit einiger Zeit)", verriet der US-Amerikaner in seinem typischen Denglisch.

Verlobungsring von Verena Kerth: So sieht der Klunker mit Diamant aus

Marc Terenzi hat den Verlobungsring selbst entworfen: "Es ist genau der Stil, der zu Verena passt. Ich habe ihn schon länger, aber es war der richtige Moment, ihn ihr zu geben."

In der AZ spricht jetzt Verena Kerth über den Moment, als Marc Terenzi auf die Knie ging und natürlich auch über den Mega-Klunker.

AZ: Was haben Sie gedacht, als Marc den Ring aus seinem Anzug geholt hat?

VERENA KERTH: ​Ich war total überwältigt. Ich dachte erst, es sei eine Fata Morgana, als ich ihn da hab stehen sehen. Aber ich hätte mir keinen schöneren Ort für unsere Verlobung vorstellen können.

Haben Sie mit dem Heiratsantrag gerechnet?

Natürlich habe ich im Dschungel viel an Marc gedacht und mir vorgestellt, wie es wäre, Frau Terenzi zu sein. Aber dass er hier draußen schon etwas vorbereitet hat, hat mich dann doch sehr überrascht.

Wie gefällt Ihnen der Ring?

​Ein wunderschöner Ring mit einem Diamanten. Marc hat da absolut meinen Geschmack getroffen.

Verena Kerth: Hochzeitsplanungen starten erst jetzt

Wann und wo wird geheiratet?

​Das werden wir jetzt in Ruhe alles planen. Wir haben so viele Ideen und Vorstellungen. Da müssen wir jetzt erst einmal schauen, wie wir das alles unter einen Hut kriegen.

Werden Kameras auch bei der Hochzeit dabei sein?

​Das werden wir dann sehen. Jetzt ist ja gerade alles erst ganz neu und aufregend. Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.