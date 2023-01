Verena Kerth ist verlobt: Marc Terenzi macht Heiratsantrag nach Dschungelcamp-Aus

Sie hat "Ja" gesagt und wird heiraten. Moderatorin Verena Kerth hat den Heiratsantrag von Marc Terenzi angenommen. Kurz nach ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp hat der 44-Jährige die Fragen aller Fragen gestellt. Die romantische Verlobung fand am Traumstrand von Australien statt.

Bald wird Kerth eine Terenzi sein! Wenige Stunden nach ihrem überraschenden Rauswurf aus dem Dschungelcamp hat sich Verena Kerth verlobt. Die Münchnerin hat nach einem halben Jahr Beziehung den Heiratsantrag von Marc Terenzi angenommen. Die 41-Jährige und der 44-Jährige wohnen bereits in Kerths Münchner Wohnung.

Marc Terenzi: Verena Kerth sieht im Brautkleid unglaublich gut aus

Im Sommer hat es nach 22 Jahre Freundschaft bei beiden gefunkt. Verena Kerth schlüpfte für einen Auftritt im Herbst gar schon in ein Brautkleid. "Im Hochzeitskleid siehst du übrigens unglaublich gut aus", sagte Marc Terenzi im AZ-Gespräch mit der AZ über seine Traumfrau.

Heiratsantrag von Marc Terenzi am Traumstand in Australien

Jetzt wird Verena Kerth also bald in ihr ganz eigenes Brautkleid schlüpfen. Denn: Am weißen australischen Sandstrand hat Marc Terenzi seiner Freundin beim romantischen Picknick den Antrag gemacht. Der sonst so coole Sänger war sichtlich nervös, als er die Schatulle aus seinem cremefarbenen Anzug holte und auf die Knie ging. Verena Kerth lachte, war überrascht - und einfach nur glücklich. Sie sagte "Ja" und Marc steckte ihr den Klunker an den Finger.

Trotz ihrem so frühen Dschungelcamp-Aus ist Verena Kerth die Siegerin der Staffel – und im absoluten Liebes-Rausch: "Manchmal muss man verlieren, um zu gewinnen."