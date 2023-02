Nach Kritik an Florian Silbereisen: Weniger TV-Shows für den Entertainer in der ARD?

Mit seinen ARD-Sendungen begeistert Florian Silbereisen regelmäßig ein Millionenpublikum. Doch im März und April müssen die Fans vorerst auf ihren Lieblingsentertainer verzichten. Liegt das an der Kritik, die einige Branchenstars an der Gästeliste geäußert haben? Die AZ hat beim Sender nachgefragt.

Er ist das Zugpferd der deutschen Schlagerszene und hat sich über die Jahre eine erfolgreiche Karriere auf der Bühne und im TV aufgebaut. Florian Silbereisen ist aus dem Unterhaltungsprogramm fast nicht mehr wegzudenken. Doch auf jeden Hype droht ein tiefer Fall. Ist dieser Moment für den Sänger und Entertainer jetzt etwa gekommen? In der ARD wird es im März und April keine großen Samstagabendsendungen mit ihm geben. Stattdessen übernehmen Roland Kaiser und Beatrice Egli das Ruder. Was steckt dahinter?

Kritik an Florian Silbereisen: Ist die Gästeliste nicht ausgewogen?

Ein Grund für die Sendepause des Publikumslieblings könnte die anhaltende Kritik an der Auswahl der Gäste sein. Dem Umfeld von Florian Silbereisen wurde bereits mehrfach von Kollegen vorgeworfen, immer wieder auf die gleichen Sänger und Sängerinnen zurückzugreifen. Auch die Auftritte der geladenen Stars sollen überdramatisiert werden, wie Vanessa Mai 2022 in dem NDR-Podcast "Deutschland 3000" verriet: "Es gibt ein paar wenige Menschen, die das System in der Hand haben. Problematisch wird es, wenn man nicht mitspielt." Ihr sei verboten worden, in zerrissenen Jeans oder im Badeanzug aufzutreten.

Auch Hendrik Nikolaas Theodoor "Hein" Simons, besser bekannt als Heintje, kritisierte Florian Silbereisens TV-Shows. "Bei Silbereisen sind immer die gleichen Leute. Da bin ich wirklich stinkig", sagte er 2022 im Gespräch mit "Freizeit Heute". Dem Showmaster gab er daran aber keine Schuld. "An Flori liegt das nicht. Der hat bei der Besetzung seiner Sendung auch nicht viel zu sagen."

Keine ARD-Shows im März und April für Florian Silbereisen: Das sagt der Sender

Aber liegt es tatsächlich an der Kritik, dass Florian Silbereisen im März und April mit seinen ARD-Shows aussetzt? Oder braucht er eine Auszeit? Die AZ hat beim MDR nachgefragt, ob der Entertainer dieses Jahr kürzertreten muss. "Selbstverständlich arbeiten wir für 2023 an weiteren Shows der erfolgreichsten Musikshowreihe im deutschen Fernsehen", erklärt eine Sprecherin des Senders der AZ. Der Grund, dass Silbereisen vorerst nicht im ARD-Programm erscheint, sei ein anderer. "Im März und April sind – wie in den vergangenen Jahren – keine Live-Shows geplant."

Die ARD hält also weiterhin an dem erfolgreichen Sänger als Moderator fest. Ob dann auch mal neue Gesichter vor die Kamera treten oder wieder altbewährte Gäste auftauchen, wird man sehen.