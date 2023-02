Verena Kerth bereut Beschimpfung und Dschungel-Ausraster nicht: "Verhalten war mehr als primitiv"

In der Dschungelcamp-Show "Das Nachspiel" hat Verena Kerth über ihre ehemaligen Mitstreiter hergezogen – allerdings nicht im Studio, sondern im Greenroom für die Kandidaten. Sollte das etwa niemand hören? Jetzt hat die Münchner Moderatorin Klartext gesprochen.

Beim Dschungelcamp-"Nachspiel" war am Sonntag einiges geboten. Claudia Effenberg zeigte Tessa Bergmaier den Stinkefinger, diese wiederum bezeichnete ihre Ex-Mitcamperin vor laufender Kamera als "B*tch". Derweil wurden Personen aus dem Publikum noch als "Ar***löcher" beschimpft und Djamila Rowe machte im Affären-Drama um Familie Klein eine deftige Ansage.

Doch auch hinter den Kulissen ging es lautstark zur Sache, vor allem Verena Kerth lästerte über die "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidaten. Auf Twitter erhält sie dafür Kritik – doch sie steht weiter hinter ihren Aussagen, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story erklärt.

Verena Kerth schimpft über Dschungelcamp-Promis: "Ich könnte die alle rasieren"

Im Greenroom von "Das Nachspiel", in dem Trash-TV-Teilnehmer auf ihren Einsatz warteten, redete sich die Münchner Moderatorin mit ihrer Kollegin Claudia Effenberg in Rage. "Das ist mir echt zu billo, auf so ’nem Niveau zu diskutieren. Egal, wer hier sitzt oder gegenüber auf irgendnem verschissenen Stuhl. Willst du mich verarschen", schimpfte Verena Kerth. "Denkst du, ich lasse mich auf irgendso ’nen Scheißdreck ein? Ganz im Ernst, glaubst du nicht, ich könnte die alle rasieren. Es langweilt mich."

Diese Unterhaltung hinter den Kulissen hatte auch das Publikum vor den heimischen Bildschirmen mitbekommen. Auf Twitter schießen deshalb einige User gegen die Verlobte von Sänger Marc Terenzi. Auch die entsprechende Szene macht auf dem Kurznachrichtendienst die Runde und wird fleißig geteilt:

Läster-Attacke hinter den Kulissen: Verena Kerth bereut ihre Aussagen nicht

War diese Aussage von Verena Kerth nicht für die Ohren aller bestimmt? Immerhin saß sie während ihrer Läster-Attacke nicht im Studio, sondern wartete Backstage auf ihren Einsatz. Allerdings war der Münchnerin wohl durchaus bewusst, dass auch diese Unterhaltungen aufgezeichnet werden. In ihrer Instagram-Story erklärt sie dazu: "Natürlich wollte ich gehört werden, sonst hätte ich nicht ins Mikrofon gesprochen." Dann legt sie nach und teilt erneut gegen die Dschungelcamper aus: "Das Verhalten von einigen war mehr als primitiv und jeder halbwegs intelligente Zuschauer versteht das auch."

Auch die Wortwahl, die Verena Kerth während ihrer Schimpftirade getroffen hatte, bereut sie nach der Ausstrahlung nicht. "Klar war es nicht sonderlich schick formuliert, aber wozu auch? Anders hätten es einige ja eh nicht verstanden", schreibt sie dazu. Immerhin steht die Moderatorin zu ihren Aussagen, im Gegensatz zu manch anderen Kandidaten.