Iris Klein erleidet "Heulkrampf" in Restaurant: "Das bricht immer wieder aus"

Auch vier Wochen nach Bekanntwerden des Ehe-Dramas kehrt bei Iris Klein keine Ruhe ein. Die Mutter von Daniela Katzenberger versucht ihren Alltag zu bewältigen, wird dabei jedoch immer wieder von ihren Gefühlen überwältigt. Dabei kam es auch zu einem öffentlichen "Heulkrampf", wie sie jetzt selbst erzählt hat.

Fast 20 Jahre waren Iris Klein und Ehemann Peter ein Paar – doch seit dem Dschungelcamp 2023 ist alles anders. Peter Klein soll mit Yvonne Woelke in Australien fremdgegangen sein, gestand inzwischen öffentlich seine Liebe zu der Schauspielerin. Für die Mutter von Daniela Katzenberger scheint eine Welt zusammengebrochen zu sein, trotzdem gibt sie sich auf Instagram kämpferisch. Doch nicht immer kann sie ihre Gefühle zurückhalten.

Öffentlicher Gefühlsausbruch: Iris Klein bekommt "Heulkrampf"

In ihrer Instagram-Story berichtet Iris Klein, dass sie das Drama um ihre gescheiterte Ehe nach wie vor belastet. Mit einer Freundin wollte sie abends etwas essen gehen, als ihr mitten im Restaurant die Tränen kamen. "Ich habe dann so einen Heulkrampf gekriegt", erzählt sie etwas peinlich berührt. "Das bricht dann immer wieder am Tag aus – so 128 Mal."

Den emotionalen Ausbruch habe auch die Bedienung des Lokals mitbekommen und sich um die 55-Jährige gekümmert. "Der Kellner hat mir einen Schnaps gebracht", sagt die Katzenberger-Mutter lachend. "Ich war von dem einen Ding so betüddelt. [...] Ich trinke ja normalerweise überhaupt keinen Alkohol." Trotz des Ehe-Chaos versucht Iris Klein nach vorne zu schauen. "Das hat sich wirklich erledigt", beschreibt sie den Zustand ihrer Beziehung zu Peter. Inzwischen ist sie aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca ausgezogen.

Iris Klein kündigt an: "Vielleicht packe ich noch ein bisschen was aus"

Für ihren öffentlichen Umgang mit eigentlich sehr privaten Problemen erhält die Trash-TV-Kandidatin viel Kritik. Doch in ihrer Instagram-Story sagt sie dazu: "Ich würde es am liebsten in die Welt hinausschreien." Sie müsse sich zusammenreißen, um nicht noch mehr Details des Affären-Dramas zu erzählen. "Vielleicht die Tage packe ich noch ein bisschen was aus", kündigt Iris Klein an. Hat sie etwa ein Enthüllungs-Interview gegeben? Bekannt ist, dass sie erst vor wenigen Tagen in Deutschland mit einem Sender gesprochen hat. Worum es dabei ging und wann der Beitrag ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt.