Fremdgeh-Skandal um Katzenbergers Papa: Hat Peter Klein Ehefrau Iris Klein betrogen?

Es sind schwere Anschuldigungen, die Iris Klein erhebt. Für die Mutter von Daniela Katzenberger ist klar: Ehemann Peter Klein hat sie in Australien betrogen. Dort weilt er als Begleitung von Dschungelcamp-Kandidat und Schwiegersohn Lucas Cordalis. War er untreu? Was ging mit Yvonne Woelke?

Der bislang größte Skandal des Dschungelcamps 2023 hat wohl abseits des Buschs stattgefunden. Zwei Begleitpersonen von Teilnehmern bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sollen intim geworden sein. Die Mutter von Daniela Katzenberger ist davon überzeugt und macht ihre Wut in ihren Instagram-Storys öffentlich. Denn: Ihr Ehemann Peter Klein soll sie mit Djamila Rowes Freundin Yvonne Woelke betrogen haben, das behauptet Iris Klein.

Daniela Katzenbergers Mann Lucas Cordalis sitzt im Dschungelcamp

Während Iris Klein in ihrer Villa in Mallorca blieb (samt Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser), ist Peter Klein als mentale Unterstützung für Dschungel-Kandidat Lucas Cordalis nach Australien geflogen. Schwiegervater und Schwiegersohn haben ein inniges Verhältnis.

Dschungel-Begleiter Peter Klein wird Betrug von Ehefrau unterstellt

In der Nacht auf Samstag eskaliert jetzt ein Streit zwischen Mallorca und Australien. Iris Klein unterstellt ihrem vierten Ehemann Peter Klein, sie belogen und betrogen zu haben. "Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre. Viel Spaß mit deiner Yvonne", schreibt Iris Klein wütend auf Instagram und markiert in der Story das Profil von Peter Klein. "Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist!!! Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut. Und du gehst fremd im Versace-Hotel!!!"

Peter Klein und Schwiegersohn Lucas Cordalis verstehen sich bestens © imago/Gartner

Emotionale Iris Klein: Wusste nicht, dass du auf dünne Models stehst

Es sind Zeilen, die traurig und fassungslos machen. Solch ein prominenter Fremdgeh-Skandal, der auch noch öffentlich ausgetragen wird, hat es lange Zeit nicht gegeben. Iris Klein ist am Boden zerstört: "Erst mal alle gemeinsamen Fotos löschen. Ab Morgen werde ich packen. Kannst dann zu ihr ziehen!" Die Mutter von Daniela Katzenberger ist emotional, ihre Tränen lassen sich erahnen, und kommentiert: "Da wusste ich noch nicht, dass du in Wirklichkeit auf Blonde und dünne Models stehst. Sorry, dass ich dir nicht gerecht wurde!"

Lügen und Vorwürfe: Ist die Ehe von Katzenberges Mutter Iris gescheitert?

Es wird noch schmutziger! Iris Klein schrieb ihrem Ehemann: "Und du sagtest am Telefon, sie [Yvonne Woelke, Anm. d. R.] war nicht bei dir. Wusstest nicht, ob sie da ist. Dabei saß sie direkt neben dir im Taxi!" Den Screenshot ihrer privaten Nachrichten teilt sie ebenfalls auf Instagram - ebenso seine Antwort auf die Unterstellungen: "Ich kann dir sagen, warum ich manchmal einfach nicht sage, was gerade ist. Weil ich weiß, dass, egal, was ich sage, es sowieso falsch ist. Und in der Situation war sie dabei. Wir sind gemeinsam hingefahren. Und ich wusste genau, egal was ich gesagt hätte, du machst mir ne Szene. Also habe ich für den Moment, den für mich einfachsten Weg gewählt und 'nein' gesagt."

War Peter Klein untreu? Iris Klein will Beweise haben

Während Peter Klein von harmlosen Treffen mit Yvonne Woelke und "Szene machen" spricht, sieht Iris Klein Rot. Sie sei betrogen worden, denkt sie. "Danke, dass du deine Lügen zugegeben hast, was ich schon lange befürchtet habe", kommentiert sie in einer anderen Instagram-Story. "Sie [Yvonne, Anm. d. R.] lag bei jedem Telefon neben dir und ich habe sie einmal gehört. So kam das raus! Du hast immer wieder gesagt, sie sei nicht da und du triffst dich nicht mehr mit ihr."

Yvonne Woelke ist die Dschungel-Begleitung von Kandidatin Damila Rowe (li.) und auch mit Micaela Schäfer (re.) befreundet © imago/Agentur Baganz

Auch eine Fan-Antwort teilt Iris mit der Öffentlichkeit: "Ich weiß das ja schon länger. Und gestern hat er noch versprochen, dass er sie nicht mehr trifft. Gelogen, wie alles." Ob die Fremdgeh-Vorwürfe stimmen, das weiß wohl nur das Trio. Peter Klein und Yvonne Woelke haben sich bislang nicht öffentlich geäußert.

Wer ist Yvonne Woelke?

Yvonne Woelke tingelte in der Vergangenheit oft mit Nacktschnecke Micaela Schäfer über die roten Teppiche der Republik. Die ehemalige Miss Germany ist Schauspielerin, war bereits im "Tatort" bei "Unter uns" und in "Der Teufel der sich Gott" zu sehen.