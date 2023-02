Süffiger Ausflug für die Geissens: Carmen Geiss lässt es zur Weinprobe krachen

In gehobeneren Kreisen wird offenbar auch mal ordentlich gepichelt, wie Carmen Geiss in der neuen Folge von "Die Geissens" zeigt. Eine Weinprobe der TV-Familie artet etwas aus – ordinäre Trinksprüche inklusive.

Wer glaubt, dass in gehobeneren Kreisen lediglich am Weinglas genippt wird, Alkohol sonst aber Tabu ist, den belehrt Carmen Geiss eines Besseren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Geiss und den Töchtern Shania und Davina besucht sie eine Weinprobe – und der gegorene Traubensaft fließt in Strömen.

In der neuen Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" ist der Millionärsclan in der Slowakei unterwegs. In einem Weinkeller wird sich durch zahlreiche edle Tropfen probiert und vor allem bei Carmen Geiss scheint die Stimmung mit jedem Schluck zu steigen.

Familie Geiss ist zur einer Weinprobe eingeladen. © RTLZWEI, Geiss TV

Angeheiterte Carmen Geiss: "Ich glaube, ich bin schon blau"

Zu Beginn der Verköstigung zeigt sich das ehemalige Fitnessmodel noch von ihrer nüchtern-braven Seite und sagt über den probierten Wein: "Der ist sensationell, der ist voll im Geschmack." Doch nachdem gefühlt im Sekundentakt miteinander angestoßen wird, verändert sich auch der Ton bei Carmen Geiss. Lachend zitiert sie einen ordinären Trinkspruch, der eigentlich nicht zur Situation passt: "In Köln heißt es: Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack."

Die 57-Jährige ist bekannt dafür, sich nicht sonderlich um die Etikette zu scheren. Doch dieses Mal fällt ihr auf, dass die Weinprobe etwas aus dem Ruder läuft. "Ich glaube, ich bin schon blau", erklärt sie ihren Zustand. Das bedeutet jedoch nicht, etwas langsamer zu machen, denn die restlichen Flaschen müssen schließlich auch probiert werden.

Weinausflug für TV-Familie Geiss: "Unsere Kinder sind voll"

Ehemann Robert Geiss fasst die Weinprobe passend zusammen: "Carmen hat ihre Liste gemacht. Sie weiß zwar nicht mehr, was draufsteht. Macht aber nix." Und auch die Töchter Shania und Davina scheinen bei dem süffigen Ausflug an dem ein oder anderen Glas genippt zu haben, wie das Familienoberhaupt sagt: "Unsere Kinder sind voll, die haben die Schulaufgaben auch nicht richtig gemacht."

Wie die Weinprobe für Familie Geiss ausgeht, sehen Sie am Montag, 20. Februar, um 20:15 Uhr bei RTL II.