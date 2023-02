"Schlagermatratze"-Spruch: Kabarettist will Gerichtszoff mit Anna-Carina Woitschack persönlich klären

Für Anna-Carina Woitschack ging die derbe Beleidigung von Kabarettist Christian Keltermann zu weit, sie hat deshalb ihren Anwalt eingeschaltet. Der Gerichtstermin am Dienstag ist allerdings geplatzt. Jetzt spricht auch der Komiker und hat eine Forderung an die Ex von Stefan Mross.

22. Februar 2023 - 10:55 Uhr | AZ

Anna-Carina Woitschack wehrt sich öffentlich gegen die Beleidigung "Schlagermatratze". (Archivbild) © BrauerPhotos / G.Hofer