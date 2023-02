Fragwürdiger Auftritt von Cosimo Citiolo: Ex-Dschungelstar schminkt Gesicht zum Karneval schwarz

Trash-Promi Cosimo Citiolo sorgt gerne mal für ordentlich Zündstoff, wie man im Nachspiel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gesehen hat. Doch jetzt hat der ehemalige Dschungelcamper offenbar unwissentlich beim Kölner Karneval für einen Eklat gesorgt, weil er sein Gesicht schwarz geschminkt hatte.

Bei dieser Party hat sich Cosimo Citiolo nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert: Der Reality-TV-Star ist zum Kölner Karneval mit einem schwarz geschminkten Gesicht erschienen und hat damit für fragende bis schockierte Blicke gesorgt. Was hat er sich dabei gedacht und handelt es sich dabei tatsächlich um Blackfacing?

Blackfacing-Aussetzer? Cosimo Citiolo feiert Karneval mit schwarz geschminktem Gesicht

Eigentlich wollte der Ex-Dschungelcamper mit Freundin Nathalie Gaus am Rosenmontag (20. Februar) das närrische Treiben in Köln bewundern – und stand dabei durch das sogenannte Blackfacing ungewollt selbst im Mittelpunkt. Wie " " berichtet, erschien Cosimo in schwarzer Ledermontur und schwarz geschminktem Gesicht zur VIP-Sause, bei der auch andere Promis geladen waren. Er soll sich dann allerdings schnell bewusst geworden sein, dass sein Aufzug nicht sonderlich gut ankommt und deshalb eine blaue Maske übergezogen haben. In seiner Instagram-Story waren bis Dienstagmittag entsprechende Bilder zu sehen.

Promis lästern über Ex-Dschungelcamper Cosimo: "Ein Schrei nach Aufmerksamkeit!"

"Entweder ist er dumm – oder er will Aufmerksamkeit", urteilte Playmate Laura Schultz über die Kostümierung. Auch Schauspieler Lars Steinhöfel fand die Verkleidung von Cosimo Citiolo sehr unpassend und erklärte dazu: "Er will jetzt natürlich im Gespräch bleiben. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit!"

Und wie sah der betroffene Trash-Promi selbst seine Aufmachung? "Das ist mein allererstes Mal Karneval. Ich gehe als Tod", sagte er zu "Bild" vor seinem öffentlichen Auftritt. Im Nachhinein schien es ihm dann doch unangenehm zu sein, denn kurze Zeit später hatte er sein Gesicht wieder abgeschminkt. Freundin Nathalie Gaus versuchte, den Fauxpas zu erklären: "Wir haben uns nichts Böses dabei gedacht."

Streng genommen hat Cosimo Citiolo mit seiner Aktion zwar kein Blackfacing im klassischen Sinne betrieben, denn dabei schminken weiße Menschen ihr Gesicht schwarz, um eine schwarze Person darzustellen. Der Ex-Dschungelcamper wollte durch die Schminke sein Erscheinungsbild als der Tod offenbar unterstreichen und hat nicht bedacht, dass ihm dies rassistisch ausgelegt werden könnte. Dennoch war sein Outfit keine gute Idee. Das wird ihm (hoffentlich) kein zweites Mal passieren.