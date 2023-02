Dschungelcamp bei ProSieben? Sender schickt "Wer stiehlt mir die Show?"-Kandidaten ins Fake-Camp

Was machen Bill Kaulitz, Jasna Fritzi Bauer und Sido denn plötzlich im australischen Dschungelcamp? Die Promis sitzen nach ihrem Rauswurf bei "Wer stiehlt mir die Show?" mit Reality-VIPs Julian F. M. Stoeckel und Kader Loth am Lagerfeuer. Macht sich ProSieben damit über Konkurrent RTL lustig?

"Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz zusammen mit Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Rapper Sido im Dschungelcamp – was wie das unglaublichste Gerücht zur Personalie von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" klingt, ist am Sonntagabend (19. Februar) tatsächlich passiert. Allerdings saßen die Promis nicht im RTL-, sondern im ProSieben-Dschungelcamp. Wie ist es denn dazu gekommen?

ProSieben schickt Bill Kaulitz, Jasna Fritzi Bauer und Sido ins Dschungelcamp

Eigentlich waren die drei Promis bei der Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" als Teilnehmer geladen. Sie konnten sich allerdings nicht gegen Moderator Joko Winterscheidt durchsetzen und sind noch vor dem Finale rausgeflogen. Wildcard-Kandidatin Helena sorgte mit ihrem Gewinn für eine TV-Sensation, während sich Bill Kaulitz, Jasna Fritzi Bauer und Sido plötzlich mit Trash-VIPs am australischen Lagerfeuer wiederfanden. Doch dabei handelte es sich nicht um das originale Dschungelcamp, sondern lediglich um eine Kulisse, die für die ProSieben-Show nachgebaut wurde.

Bill Kaulitz musste als erster seinen Platz räumen, schritt nach seinem Ausscheiden einen ominösen und nebligen Gang entlang, der direkt in den australischen Busch zu führen schien. "Wir müssen abwaschen, sonst kriegen wir einen Regelverstoß", begrüßte Julian F. M. Stoeckel seinen neuen Mitstreiter. Kader Loth schien direkt eine klare Meinung zu dem Sänger von "Tokio Hotel" zu haben: "Bill ist wie ein Virus. Alle strengen sich an, nur der Pascha will nicht."

Sido bringt Dschungelcamp-Queen Kader Loth aus dem Konzept: "Wir haben mal zusammen gekifft"

Jasna Fritzi Bauer folgte als zweite Kandidatin und schien sich gut in das Trash-Format einzufügen. Die Schauspielerin polterte direkt im Dschungeltelefon von ProSieben: "Ich will eigene Zigaretten haben. Ich hab die von Mario Basler gefunden und das war jetzt ein Regelverstoß oder was?" Rapper Sido hingegen schaffte es bei seinem Einzug ins Camp, Reality-Queen Kader Loth komplett aus dem Konzept zu bringen. "Wir haben vor 20 Jahren mal einen zusammen gekifft", sagte er an die 50-Jährige gerichtet, die daraufhin überfordert reagierte: "Ist das etwa dein Text oder was? Das stimmt nicht."

Beim Aufbau des Studio-Dschungelcamps hat ProSieben offenbar großen Wert auf Details gelegt. Auf den ersten Blick war das Set kaum von dem australischen Original zu unterscheiden. Erst bei genauerem Hinsehen fiel einem eine Holztreppe im Hintergrund auf, die im originalen RTL-Dschungelcamp nicht existiert.

Twitter-User amüsieren sich über Dschungelcamp-Kulisse von "Wer stiehlt mir die Show?"

Bei den Zuschauern kam dieser Seitenhieb von ProSieben auf die Konkurrenz RTL gut an. "Die Inszenierung des Abgangs der Panel-Kandidaten bei 'Wer stiehlt mir die Show' ist mit Abstand das Originellste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Chapeau", schreibt ein Fan auf Twitter. Auch in weiteren Tweets wird das Fake-Dschungelcamp gefeiert:

Ob sich ProSieben mit diesem Einfall bewusst über das Trash-Format lustig machen wollte, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin konnten sie mit Julian F. M. Stoeckel, Kader Loth und Prince Damien drei Original-Kandidaten für ihren Scherz gewinnen, die nach wie vor stolz auf ihre Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sind.

Dschungelcamp bei ProSieben? Jetzt reagiert RTL

Auch bei den Kollegen von RTL hat man die Dschungelcamp-Einlage bei "Wer stiehlt mir die Show?" mitbekommen. Auf eine AZ-Anfrage erklärt eine RTL-Sprecherin: "Wir können den #IBES Hype verstehen! Vom Dschungelcamp bekommt man eben nie genug – selbst ProSieben nicht." Scheint so, als sei die Idee auch bei bei den Konkurrenten ganz gut angekommen.