TV-Sensation: Wildcard-Kandidatin gewinnt "Wer stiehlt mir die Show" – Joko Winterscheidt muss Sendung abgeben

Am Sonntagabend ist die neue Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" mit einem Knall gestartet. Promi-Kandidaten Bill Kaulitz, Sido und Jasna Fritzi Bauer versuchten, Moderator Joko Winterscheidt die Sendung abzuknöpfen. Doch Wildcard-Kandidatin Helena schafft es am Ende und muss nächste Woche selbst ran.

Das hat es zuvor noch nie gegeben. Eine Zuschauerin darf nächsten Sonntag (26. Februar) eine große Unterhaltungsshow zur besten Sendezeit moderieren. Wird das etwa der Startschuss für eine große TV-Karriere?

Novum bei "Wer stiehlt mir die Show": Wildcard-Kandidatin Helena gewinnt gegen Joko

Am Sonntagabend begrüßte Multitalent Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show" seine prominenten Kandidaten Bill Kaulitz, Sido und Jasna Fritzi Bauer. In der Gameshow kann der Gewinner dem Moderator die Sendung abluchsen und die nächste Ausgabe selbst moderieren. Mit dabei war auch Wildcard-Kandidatin Helena – die prompt als Siegerin hervorging.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

In mehreren Runden mussten sich die Teilnehmer verschiedenen Fragen und Spielen stellen und konnten Punkte abräumen. Von Beginn an machte Helena eine sehr gute Figur und führte das Ranking schnell an. Der erste Rauswurf traf Bill Kaulitz, einige Runden später folgte auch Jasna Fritzi Bauer. Am Ende kämpfte Rapper Sido gegen die Helena um den Einzug ins Finale, wobei sich die unbekannte Schauspielerin durchsetzen konnte.

Große Chance für Wildcard-Kandidatin: Winkt eine TV-Karriere?

So weit, so gewöhnlich – immerhin hatten das zuvor schon andere Wildcard-Kandidaten geschafft. Doch dann geschah das Unglaubliche: Helena konnte tatsächlich gegen Joko Winterscheidt siegen und wird nächsten Sonntag für eine absolute TV-Premiere sorgen. Die Schauspielerin darf durch die nächste Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show" führen und hat bei der Gestaltung absolut freie Hand.

Noch nie hat im deutschen TV eine Unbekannte eine große Unterhaltungsshow zur Primetime moderiert. Sollte Helena einen guten Job machen, könnte ihr durchaus eine große TV-Karriere winken – höchstwahrscheinlich werden auch die Bosse von ProSieben bei dieser Ausgabe ganz genau hinschauen.