Ski-Unfall bei Arabella Kiesbauer: Moderatorin muss von Piste geborgen werden

Dieser Sturz war bestimmt schmerzhaft. Am Wochenende ist Arabella Kiesbauer bei einem Ski-Trip verunglückt – sogar die Bergrettung musste anrücken, um die Moderatorin von der Piste zu bergen. Wie schwer ist sie verletzt?

An diesem Wochenende wollte Arabella Kiesbauer mit ihrer Familie eigentlich ein paar gemütliche Tage im Tiroler Ski-Urlaub verbringen. Doch am Sonntag (19. Februar) postete die Moderatorin ein paar Fotos von einem Unfall, den sie auf der Piste erlitten hat. Wie geht es ihr?

"Rasante Fahrt": Arabella Kiesbauer gut gelaunt auf Winterrodelbahn

Wenige Tage vor ihrem Sturz zeigte sich Arabella Kiesbauer noch bestens gelaunt. "Wir sind in den Bergen und haben heute mal die Winterrodelbahn ausprobiert! Sehr lustig! Leider konnte ich bei meiner rasanten Fahrt nicht filmen, sonst wäre mir glatt das Handy aus der Hand gefallen", schrieb sie zu Fotos auf Instagram.

Ski-Unfall! Arabella Kiesbauer muss von Piste geborgen werden

Doch nicht nur auf der Rodelbahn, auch auf der Ski-Piste scheint die Talkshow-Ikone Gas gegeben zu haben. In einem aktuellen Posting sehen sie die Fans verletzt im Schnee liegen. "Leider passt der Songtext perfekt zu meinem Unfall auf der Skipiste", erklärt sie dazu und untermalt die Fotos mit dem Lied "Oh Shit I'm Fucked" der Band "Small Town Alien".

Arabella Kiesbauer konnte offenbar verletzungsbedingt nicht mehr alleine weiterfahren – die Bergrettung kam zum Einsatz und barg sie von der Piste. "Vielen Dank an die kompetente Bergrettung", schreibt sie weiter.

Beinbruch und Operation: Arabella Kiesbauer stürzt auf Ski-Piste

Den Grund des Sturzes offenbart die Moderatorin in ihrem Instagram-Post nicht. Bei dem Unfall hat sie sich ein Bein gebrochen und muss deshalb in der nächsten Woche operiert werden. Von ihren Fans bekommt sie zahlreiche Genesungswünsche in den Kommentaren zugesendet. Zum Glück trug Arabella Kiesbauer einen Helm, denn sonst hätte der Unfall noch deutlich schlimmer ausgehen können...