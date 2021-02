Monstronaut: Wie taff ist der Promi im Kostüm bei "The Masked Singer"?

Das Rätselraten zur beliebten TV-Show "The Masked Singer" (ProSieben) hat begonnen. Das Monstronaut-Kostüm kommt Fans doch irgendwie bekannt vor. Aber welcher Promi versteckt sich unter der Maske? Wer singt im Monstronaut-Kostüm?

Es gibt Nachwuchs bei "The Masked Singer". Der Monstronaut kommt Fans der TV-Show nicht ohne Grund bekannt vor, denn er hat zwei berühmte und erfolgreiche Eltern. Während Mama Monsterchen (Profi-Boxerin Susi Kentikian) in der ersten Staffel Platz vier belegte, gewann Papa Astronaut (Sänger Max Mutzke) sogar die Show.

"The Masked Singer"-Kostüm: Wer ist der Monstronaut?

Zehn neue Kostüme gibt es in der vierten Staffel, die seit dem 16. Februar läuft: Der Monstronaut ist eines davon. Moderator Matthias Opdenhövel zeigt sich sichtlich neidisch, dass sich das Monsterchen gegen ihn entschieden hat. "Monsterchen ist fremdgegangen. Aber ich reiche die Hand zu Versöhnung. Das Ergebnis ist einfach zu niedlich! Glückwunsch an den Astronauten zur Vaterschaft!", schreibt Opdenhövel auf Instagram.

Monstronaut: Welcher Promi versteckt sich unter der Maske?

Natürlich ist noch streng geheim, welcher Promi sich unter dem Kostüm versteckt. Eins steht beim Monstronauten aber fest: Die Person muss groß und stark genug sein, um das Kostüm bewegen zu können. Mit 1,60 Meter langen Armen und 2,50 Meter Körpergröße ist der Monstronaut die bisher größte Maske der Show. Dass, wie ein User auf Instagram spekuliert, erneut Susi Kentikian darunter steckt, ist bei ihrer Körpergröße von 1,55 Meter also eher unwahrscheinlich.

Gerücht: Steckt "taff"-Moderator Thore Schölermann im Kostüm?

Die prominente Jury tippt auf Moderator Thore Schölermann, Entertainer Joko Winterscheidt oder TV-Koch Tim Mälzer.

Sendetermine von "The Masked Singer"2021

Begeisterung hat die Rückkehr und Symbiose von zwei bekannten Kostümen unter Fans bisher nicht ausgelöst. Auf Instagram beschweren sich einige und bezeichnen das Kostüm als "sehr einfallslos und unkreativ". Start der vierten Staffel "The Masked Singer" 2021 war der 16. Februar. Nach vier Shows findet das Halbfinale am 16. März statt. Das Finale wird dann eine Woche später am 23. März um 20.15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt.

Auflösung bei "The Masked Singer": Wann wird der Monstronaut enttarnt?

Neben Moderatorin Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey wird ein wöchentlich wechselnder Prominenter in der Jury von "The Masked Singer" sitzen. Sie versuchen dann, genauso wie die Zuschauer zu erraten, wer sich als riesiger Monstronaut verkleidet hat. Gelüftet wird das Geheimnis erst, wenn der Monstronaut zu wenig Stimmen erhalten hat. Dann muss der Promi in der jeweiligen Show die Maske abnehmen. Aber vielleicht setzt sich der Monstronaut auch gegen seine Gegner, wie den Dino oder das Einhorn, durch und gewinnt das Finale von "The Masked Singer" 2021. Ganz wie sein Papa, der Astronaut, in der ersten Staffel.

Alle Kostüme von "The Masked Singer" 2021 im Überblick

Insgesamt gibt es bei der aktuellen Staffel 2021 zehn Promi-Kostüme. Neben dem Monstronaut sind dabei: Dinosaurier, Einhorn, Flamingo, Küken, Leopard, Quokka, Schildkröte, Stier und Schwein.