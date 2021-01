"The Masked Singer": Die ersten Masken sind enthüllt

Die vierte Staffel "The Masked Singer" steht in den Startlöchern. Jetzt hat ProSieben die ersten drei Masken der Musikshow enthüllt - darunter der Nachwuchs von zwei bereits bekannten Masken.

Die vierte Staffel "The Masked Singer" startet am 16. Februar live um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Der Sender hat nun die ersten drei Masken enthüllt, unter denen Promis um den Sieg in der Musikshow kämpfen werden.

Das Einhorn

"Endlich ein Einhorn. Ich warte schon seit drei Staffeln darauf", freut sich Moderator Matthias Opdenhövel (50) auf den ersten Neuzugang der Show. Der 2,50 Meter breite und überdimensionale Rüschenrock des Einhorns wurde aus 250 Metern Stoff in Handarbeit gefertigt. Um die Rüschen zu raffen, brauchten die Schneiderinnen allein 60 Stunden.

Der Monstronaut

In der vierten Staffel kommt es zu einem plüschigen Wiedersehen. "Ich dachte, Monsterchen hatte nur Augen für mich. Aber der Astronaut hat wohl als Gewinner auf dicke Hose gemacht. Ihr Baby ist allerdings sehr gelungen", erklärt Opdenhövel über den Nachwuchs von Monsterchen und Astronaut aus Staffel eins. Die riesige Baby-Kreatur überragt mit 2,50 Metern Körpergröße und 1,60 Meter langen Armen seine Eltern und ist die bisher größte Maske der Show.

Der Dinosaurier

"Ein Dino mit Zahnspange. Quasi ein Teeno", kündigt der "TMS"-Moderator einen grünen Neuling an. Auch der Dinosaurier, ein verspielter Urzeit-Räuber im Schlafanzug, bringt es auf eine stattliche Größe. Was wird passieren, wenn er seinen 0,7 Meter großen Aufziehschlüssel dreht?