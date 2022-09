Erste Wiesn-Woche: Diese Promis feiern das Oktoberfest 2022

Halbzeit auf der Wiesn 2022: Während in den Zelten gefeiert wird, jagt ein Promi-Event das nächste. Welche Stars haben bereits das Oktoberfest besucht und wo war am meisten los? Die AZ liefert einen Rückblick der ersten Woche.

Oide Wiesn: Monika Gruber beim Anzapfen in der Schützenlisl.

Cathy Hummels, Simone Mecky-Ballack, Kai Pflaume, Oliver Pocher – wie bereits in der Vergangenheit ist auch das Oktoberfest 2022 ein absoluter Promi-Hotspot. Nach zweijähriger Pause sind die VIPs ganz heiß auf Tracht, Maß, Hendl und Lebkuchenherzen. Welche starbesetzten Events haben bisher stattgefunden?

Mit drei Schlägen: OB Reiter eröffnete das Oktoberfest 2022

Noch vor dem Anstich ging es für einige Promis am Samstag (17. September) bei Tiffany los. 200 Gäste, darunter GNTM-Model Soulin Omar, Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz und Schauspielerin Laura Osswald glühten mit Schampus, bayerischen Schmankerln und natürlich Bier vor.

Pünktlich um 12 Uhr hieß es dann im Schottenhamel-Festzelt: O'zapft is! Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnete die 187. Wiesn mit drei Schlägen. Das wollte sich auch die Polit-Prominenz nicht entgehen lassen, wie etwa Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger und KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl. Und natürlich war auch Markus Söder dabei, der Ministerpräsident bekommt ja bekanntermaßen die erste Maß vom Oberbürgermeister überreicht.

Von Almauftrieb bis Armbrustschießen: Promis feiern die Wiesn

Bereits am zweiten Wiesn-Tag feierten die VIPs mit dem Almauftrieb im Käferzelt den ersten Promi-Höhepunkt des Oktoberfests. Zahlreiche Stars erschienen zu dem beliebten Event. Als Paar des Abends inszenierten sich Sänger Marc Terenzi und Moderatorin Verena Kerth, die ihre neu gefundene Liebe turtelnd und knutschend den anwesenden Fotografen präsentierten.

Am Montag lud Cathy Hummels zum Wiesn-Bummel. Mit Promi-Freunden wie Sophia Thiel, Evelyn Burdecki und Timur Bartels setzte sie sich mit ihrem Event für den Kampf gegen Depressionen ein.

Auch auf weiteren Veranstaltungen feierten die Stars und Sternchen das größte Volksfest der Welt. Beim BMW Armbrustschießen konnten die Gäste ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen, auf der Mercedes-Benz Damen-Wiesn stießen die Frauen mit Bier und Brezn an und Prinz Frédéric von Anhalt crashte das Charity-Event des Volksmusik-Duos Marianne und Michael Hartl.

In der zweiten Woche wird das Oktoberfest 2022 noch so einiges für die Promis bereithalten. Auch wenn die VIP-Dichte sehr hoch ist, werden doch internationale Stars wie Arnold Schwarzenegger oder Paris Hilton auf der Wiesn heuer vermisst. Wer bislang kräftig gefeiert hat, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.