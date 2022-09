Dirndl-Trend der Promi-Damen: Diese VIPs setzen auf monochrome Looks

In der ersten Woche des Oktoberfests 2022 stolzieren viele Promis über die Münchner Theresienwiese. Vor allem die Damen legen sich mit ihren Dirndl-Looks ordentlich ins Zeug. Aber was ist aktuell eigentlich angesagt?

Model Darya Strelnikova mag es eher knallig. Ihr Dirndl erstrahlt in Rot.

Model Darya Strelnikova mag es eher knallig. Ihr Dirndl erstrahlt in Rot.

Genauso wie Simone Mecky-Ballack, die ebenfalls in Grün erscheint.

Genauso wie Simone Mecky-Ballack, die ebenfalls in Grün erscheint.

Dieses Jahr dürfen sich die Promis auf dem Oktoberfest endlich wieder in Tracht präsentieren. Die Männer haben zwar bei den Lederhosen nicht sonderlich viel Auswahl, aber für die Frauen gibt es beim Dirndl mehr Abwechslung. Welche Looks liegen nach der ersten Wiesn-Woche im Trend?

Stylist erklärt Dirndl-Trends der Promi-Damen: "Monochrom ist angesagt"

Während manche VIP-Damen bei ihrer Wahl auf möglichst bunte Dirndl setzen, lassen es andere weniger auffällig angehen. Wie etwa Simone Ballack, die sich beim Wiesn-Bummel von Cathy Hummels in einheitlichem Grün in Szene setzte. Auch Giulia Siegel präsentierte sich beim Almauftrieb im Käferzelt komplett in Weiß.

Mit dem monochromen Stil liegen die Promi-Frauen genau richtig – zumindest, wenn es nach Stylist Oliver Rauh geht. Bereits vor Wiesn-Anstich hatte er den Trend fürs Oktoberfest 2022 erkannt. "Monochrom ist heuer angesagt, wenn alles Ton in Ton ist", erklärte er gegenüber der AZ am ersten Wiesn-Samstag vor dem offiziellen Startschuss.

Welche VIPs mit ihren Dirndln auf den monochromen Look setzen, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.