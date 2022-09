Punk, Pärchen und Patchwork: Wiesn-Promis feiern den Almauftrieb im Käferzelt

Punk, Pärchen, Patchwork, Party! Bereits am ersten Wochenende hat die Wiesn 2022 den ersten Promi-Höhepunkt erreicht. Im Käferzelt zeigten sich die Promis in Tracht und Flirtlaune.

Ein paar VIP-Stammgäste haben dann doch gefehlt beim Almauftrieb, dem alljährlich größten Promi-Aufgalopp in Käfers Wiesn-Schänke. Boris Becker etwa ist in diesem Jahr verhindert (weil unabkömmlich im Huntercombe-Gefängnis); nicht mal eine seiner Ex-Frauen ist da. Und die Bayern-Stars sind – wenngleich einige Torwart Manuel Neuer im Getümmel ausgemacht haben wollen – offenbar schon daheim, mit schwerem Wiesn-Kater, der freilich keine alkoholischen, sondern heuer rein sportliche Gründe hat.

Wiesn-Almauftrieb 2022: Verena Kerth und Marc Terenzi präsentieren Liebesglück

Ansonsten drängt sich doch viel Stammbesetzung in Michael Käfers Obergeschoss: Comedian Michael Mittermeier schaut am Tisch von Unternehmer Heiner Kamps und seiner Frau Ella vorbei, Scooter-Frontmann H. P. Baxxter (noch ohne Wiesnfehltag) gibt eine Gesangseinlage mit der Hausband Gerry & Gary, Nachrichtensprecher Jan Hofer führt seinen grauen Janker aus, die Ex-Fußballhelden Jens Lehmann und Horst Heldt halten einen Ratsch auf dem vernieselten Raucherbalkon.

Blitzlicht-Paar des Abends: Oliver-Kahn-Ex und Moderatorin Verena Kerth, die ja nun hochoffiziell mit Sarah-Connor- und Jenny-Elvers-Ex und Sänger Marc Terenzi verbandelt ist und dies von den vielen Fotografen bitteschön dokumentiert wissen will.

Marc Terenzi mit Verena Kerth © BrauerPhotos / J.Reetz

Oliver Pocher: "Sich noch einmal richtig vollfressen, das passt ganz gut"

Ein paar Schritte weiter demonstriert TV-Komiker Oliver Pocher den Lichtbildhauern sein Patchwork-Glück: Er lächelt fürs Foto zwischen Amira, seiner aktuellen Gattin, und Ex Alessandra Meyer-Wölden, mit der er drei Kinder hat. Aber auch mit TV-Blondine Evelyn Burdecki wird kräftig posiert. Was ihn so gern hierher treibt, beantwortet Pocher so: "Es ist schön warm – und sich noch einmal vor dem Blackout richtig vollfressen, das passt ganz gut." Prost und Mahlzeit!

Im freizügig-üppigen Dirndl-Aufmarsch dürfte Schönheitschirurg Bruce Reith (der selbst jährlich jünger zu werden scheint) manche seiner Arbeiten wiedererkannt haben. Schauspielerin Mariella Ahrens tanzt früh telegen auf der Bank, kaum dass die bedauernswert umfangreichen Entenreste abgeräumt und die Eiskübel mit dem Rosé-Champagner aufgetragen sind.

Wiens-Promis feiern ausgelassen im Käferzelt

Im Getümmel finden sich TV-Legenden von Otto Retzer (mit Ehefrau Shirley) bis Elton und etliche, die es noch werden wollen, frühere Ski-Heldinnen wie Maria Höfl-Riesch (mit ihrem Marcus) und Christa Kinshofer mit Ehemann Erich Rembeck sowie Models, Modemacher und Influencer.

Zum 24. Mal hat Eventmanager Philip Greffenius den Almauftrieb auf die Beine gestellt – Das Zelt kocht, wie in allen Jahren zuvor. Wer die ganz, ganz großen Namen heuer vermisst, der möge sich an der zunehmenden Zahl von Influencerinnen freuen. Oder daran, wie Künstler und Motivatorensohn Alexander Höller als Tattoo-Punk hervorsticht und an den pinken Haaren seiner Playmate-Freundin Julia Römmelt. Der Künstler ist seit Sommer mit Svenja Reichert verheiratet.

Alexander Höller mit Julia Römmelt © BrauerPhotos / J.Reetz

Bunt ist der Mix und die Nacht lang. Wenn alles gut läuft, könnte Boris Becker im nächsten Jahr vielleicht schon wieder dabeisein.