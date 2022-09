Promis am ersten Wiesn-Wochenende: Liebe liegt in der Luft!

Natürlich zeigten sich am ersten Wochenende auch viele Promis auf dem Oktoberfest.

Die Wiesn ist zurück! Nach zwei Jahren Pause tummelten sich am Wochenende wieder Hunderttausende auf dem Münchner Oktoberfest. Natürlich ließen es sich auch Stars und Sternchen nicht entgehen, sich dort blicken zu lassen.

Zum ersten Mal dabei war die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Soulin Omar: Sie trug ein Dirndl (Kinga Mathe) ohne Bluse, damit "der Schmuck besser zur Geltung kommt", wie sie der AZ stolz erklärte. Die schöne Hamburgerin ist erstmals auf dem Oktoberfest. Der AZ sagte Soulin: "Ich bin vor sechs Jahren von Syrien nach Deutschland gekommen. Für mich ist das alles eine Premiere. Ich habe auch noch nie eine Maß getrunken. Tracht ist mega schön und super zu tragen. Ich liebe die bayerische Kultur."

Im Marstall feierte Thomas Gottschalk eine Premiere: Er zapfte an. Auch Freundin Karina und sein Sohn Roman waren am Samstag mit dabei. Michael Ballack (war zuvor im Bodo's) traf am Abend beim Reinspazieren ins Käferzelt auf Ex Simone Mecky-Ballack, die mit ihrem aktuellen Ehemann Andreas anwesend war. Ebenfalls im Käfer: Unter anderem Ralph Siegel mit Ehefrau Laura und Tochter Alana, Dorothee Bär, H. P. Baxxter, Martin Krug, Jan Hofer und Wolfang Bosbach...

Promis auf der Wiesn: Viel Liebe liegt in der Luft

Ebenfalls ins Käferzelt kam Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt. Aber nicht alleine: Sie brachte ihren neuen Lebensgefährten Florian mit und stelle ihn ganz offiziell vor.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt und ihr Freund Florian Moerth auf der Wiesn. © st

Nicht nur bei der 23-Jährigen und dem Münchner Geschäftsmann lag Liebe in der Luft: Auch Hugo Bachmaier ist total verliebt – nicht nur in die Wiesn! Der 64-Jährige führte erstmals ganz öffentlich seine neue große Liebe aus. Das schöne Model Nancy Rahman (29) hat das weiche Herz des kernigen Szene-Wirts im Sturm erobert. "Auf einem Münchner Society-Event sind wir uns das erste Mal begegnet. Nach einem intensiven Kennenlernen ist draus eine wunderbare Beziehung entstanden."

"Schnubbsie", wie Bachmaier seine Liebste nennt, kam freilich im Dirndl und mit Hofbräu-Handtasche ins Bratwurst-Zelt von Werner Hochreiter. "'HB' könnte aber auch für Hugo Bachmaier stehen. Jeder weiß, dass sie zu mir gehört", scherzte er. "Nancy ist total witzig, wir teilen einfach den gleichen Humor und können gemeinsam so viel lachen. Das ist so viel wert. Außerdem ist meine Nancy eine natürliche Schönheit. Ich bin so stolz, dass sie keine Schönheits-OPs machen lassen hat."

Claudia Effenberg: "Haben uns wegen Corona dagegen entschieden"

Nicht auf der Wiesn war Claudia Effenberg. Sie erklärte der AZ am Telefon: "Ich bin nicht zum Anstich gekommen. Wir haben lange überlegt, aber wegen Corona uns dagegen entschieden. Wir denken, dass die Zahlen extrem hochschnellen werden. An meinem Geburtstag hatte ich eigentlich wieder einen Tisch bei Käfer, aber ich habe all meine Wiesn-Tische abgesagt. In der zweiten Woche bin ich drei Tage wegen neuer Projekte in München, da entscheide ich dann, ob ich eventuell doch noch aufs Oktoberfest komme."