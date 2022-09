Premiere im Marstall-Zelt: Anzapfen mit Thomas Gottschalk

Nur zwei Schläge – und das Bier floss: Entertainer Thomas Gottschalk kann auch Anzapfen.

Eine Wette gegen OB Reiter (der hat heuer 3 Schläge gebraucht) hätte der Moderator gewonnen. So richtig überzeugt, dass es so gut bei seiner Anzapf-Premiere klappen wird, war der TV-Star allerdings nicht. "Willst du wirklich mit auf die Bühne kommen? Könnte sein, dass dein Dirndl dann nass wird", diskutierte der TV-Star kurz zuvor noch mit seiner Freundin Karina Mroß.

Thomas Gottschalk mit Partnerin Karina Mross beim Anstich im Marstall Festzelt. © BrauerPhotos / J.Reetz

Aber sie wollte dabei sein und hat ihrem Thomas Glück gebracht (hilfreich war auch ein bisserl der Crash-Kurs am Vorabend bei Wirt Siegfried Able). Thomas bedankte sich schnell noch mit einer Kußhand bevor der wichtige Satz "Ozapft is!“ die Gäste im Marstall jubeln ließ.

Thomas Gottschalk und Karina Mroß: Farblich abgestimmter Look

Das Paar trug zum Anstich im Marstall-Festzelt farblich abgestimmten Trachtenlook: sie ein fliederfarbenes Dirndl von Lodenfrey, er eine lila-silberne geblümte Brokatweste zur Lederhosen von Meindl ("mit eingesticktem Bentley-Logo am Knie", wie der leidenschaftliche Bentley-Fahrer stolz erzählte). Eine große Brosche mit den Konterfeis von Kaiserin Sissi und dem Kini machte das Gwand perfekt.

Abends war Familientreffen angesagt: Gottschalks Söhne Tristan und Roman mit ihren Partnerinnen, Bruder Christoph und Karinas Tochter Melinda ließen sich die Marstall-Schmankerl schmecken. Eine der seltenen Möglichkeiten, einmal in großer Runde gemeinsam zu feiern. Am nächsten Tag flogen Gottschalk und Karina bereits wieder in die USA. Bestens gelaunt rockte Gottschalk mit der Band "Königlich-bayrisches Vollgas-Orchester" das Zelt: Erst mit dem Oldie "Rote Lippen soll man küssen", dann mit dem Kracher "Rockin’ all over the world" – Luftgitarren-Solo von Thommy inklusive.