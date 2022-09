"Ozapft is!" – Diese Promis feiern auf der Wiesn

Zwei Jahre fiel das Münchner Oktoberfest der Corona-Pandemie zum Opfer, doch seit Samstagmittag 12 Uhr heißt es wieder "Ozapft is!" Die Promis sind natürlich mit dabei.

Amy Gutmann (US Botschafterin) mit Mann Michael W. Doyle (Politik Professor).

München - Auf der Theresienwiese findet seit Samstagmittag das 187. Oktoberfest statt. Millionen Gäste werden bis 3. Oktober in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet.

Natürlich lassen es sich die Prominenten auch nicht nehmen, sich auf dem größten Volksfest der Welt blicken zu lassen. Gesichter aus Politik, Sport und Wirtschaft sowie Stars und Sternchen werden sich in den kommenden 17 Tagen die ein oder andere Maß in den Wiesn-Zelten schmecken lassen.

Erster Wiesn-Tag: Cathy Hummels und Thomas Gottschalk mit dabei

So wurden am Eröffnungstag Thomas Gottschalk, Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann oder der Wiener Baulöwe "Mörtel" Lugner in den Festzelten gesichtet.

Aber auch TV-Moderator Kai Pflaume ließ sich bereits die erste Maß schmecken.

Natürlich lässt es sich auch die Münchner Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels nicht nehmen, der Wiesn einen Besuch abzustatten.

