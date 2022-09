Corona-Infektion bei Marianne und Michael: "Die Wiesn ist ein ganz gefährliches Pflaster"

Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael muss aktuell mit der Wiesn aussetzen, das Paar hat sich mit Corona infiziert. Marianne ist sich sicher: Sie hat sich auf dem Oktoberfest angesteckt!

Die Wiesn ist in vollem Gange, dieses Wochenende feiert das größte Volksfest der Welt Halbzeit. Unter die tausenden Besucher mischen sich wie üblich zahlreiche Promis aus Showbiz, Sport, Politik und Musik. Auch die Volksmusiker Marianne und Michael Hartl wollten sich das erste Oktoberfest seit Beginn der Corona-Pandemie nicht entgehen lassen. Doch jetzt der Schock: Das Paar hat sich mit dem Virus angesteckt.

Marianne und Michael haben Corona

Am ersten Wiesn-Tag zeigten sich die beiden noch gemeinsam beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt, wenige Tage später hatten sie in der Metzgerstubn einen Charity-Lunch organisiert. Doch bereits zu diesem Event konnte Marianne gesundheitsbedingt nicht mehr erscheinen. "Marianne liegt mit einer Magen-Darm-Infektion daheim im Bett", sagte Michael am Mittwoch der AZ. Wie sich jetzt allerdings herausstellt, hat sich die Volksmusikerin mit dem Coronavirus infiziert. Auch ihr Ehemann hat sich inzwischen angesteckt.

Marianne Hartl mit Mann Michael Hartl, Sebastian Kurz (ehemaliger Kanzler Österreich), Peter Schottenhamel und Frau Franziska. © BrauerPhotos / J.Reetz

Volksmusikerin Marianne: "Ich hab mir von der Wiesn Corona geholt"

Am Freitagabend war das Gesangsduo bei der Sendung " " geladen, erschien aber nicht persönlich vor Ort. Per Video zugeschaltet erklärte das Paar, sie seien positiv auf Corona getestet worden. Auch gegenüber der AZ bestätigte Marianne ihre Infektion. Sie ist sich sicher, dass sie sich auf dem Oktoberfest angesteckt hat. "Ich hab mir von der Wiesn Corona geholt", sagte sie in der MDR-Sendung am Freitag. "Die Wiesn ist ein ganz gefährliches Pflaster."

Corona-Infektion: Wie geht es Marianne und Michael?

Marianne glaubt auch, dass sie ihren Michael zu Hause mit dem Virus infiziert habe. Dem Paar geht es den Umständen entsprechend gut, wie es betont. "Mir geht es wieder gut", sagte Marianne dazu und Michael fügte an: "Ich habe momentan noch einen milden Verlauf."

Der Sänger erlitt erst im vergangenen März einen schweren Schlaganfall und zählt daher zu den Risikopatienten. Trotzdem zeigte er sich in der Sendung "Riverboat" gut gelaunt, auch Ehefrau Marianne hatte ein Lächeln auf den Lippen. Die Wiesn dürfte für die beiden, zumindest für dieses Jahr, allerdings gelaufen sein.