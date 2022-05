Neustart für Michael Hartl: Wie geht es dem Schlagersänger nach seinem Schlaganfall?

Schlaganfall, Koma, Rehabilitation: Michael Hartl hat eine schwere Zeit erlebt. Wie geht es dem Schlagersänger heute? Hat er sich wieder erholt? Wie sieht seine Prognose aus?

Marianne und Michael Hartl sind seit Jahrzehnten Kultstars und aus der Volksmusik-Szene nicht wegzudenken. Doch im März 2022 erlitt der 73-jährige Sänger des Duos einen Schlaganfall. Er wurde ins künstliche Koma gelegt, damit sich sein Körper in Ruhe regenerieren kann. Wie geht es ihm heute, hat er sich erholt?

Michael Hartl nach Schlaganfall: "Bei mir ging gar nichts mehr"

Durch das schnelle Eingreifen seiner Ehefrau Marianne, die rechtzeitig Hilfe rief, konnte das Leben von Michael Hartl gerettet werden. An den Trubel kann er sich heute nicht mehr erinnern, wie er der " " erzählt: "Als ich aus dem Koma geweckt wurde, wusste ich erst gar nicht, wo ich war. Ich konnte auch nicht klar denken und Sätze formulieren. Bei mir ging einfach gar nichts mehr."

Das Sprechen und Laufen musste der 73-Jährige neu erlernen, er geht täglich zur Physiotherapie. Seine rechte Seite sei jedoch von den Auswirkungen des Schlaganfalls beeinträchtigt. "Ich mache etwas ungleichmäßige Schritte, und meine rechte Hand ist auch noch nicht wieder ganz einsatzbereit."

Gefahr vor erneutem Schlaganfall: Michael Hartl hat Angst

Der Arzt von Michael Hartl habe ihn vorgewarnt, dass die Gefahr noch nicht gebannt sei. "Diese Angst begleitet mich jeden Tag. Mein Arzt sagt, dass sich in den ersten drei Monaten danach bei vielen Patienten ein Schlaganfall wiederholt. Und diese drei Monate sind bei mir noch nicht um."

Michael Hartl freut sich über zweite Chance

Trotz der Angst ist der Schlagerstar glücklich, noch am Leben zu sein. "Ich könnte jetzt noch jeden Tag vor Dankbarkeit heulen, dass der liebe Gott mich noch a bisserl hat leben lassen", sagt er gegenüber "Bunte". Er habe sogar schon wieder sein Hobby aufgenommen, wie er stolz berichtet: "Letzte Woche habe ich meinen Sportbootführerschein See bestanden. Vor dem Schlaganfall hatte ich bereits die Theorie – und jetzt die Praxisprüfung."

Marianne über Schlaganfall von Ehemann Michael: "Ich hörte ihn stöhnen"

Für Marianne Hartl war die Situation um ihren Ehemann nicht leicht. Durch ihr beherztes Eingreifen konnte sie jedoch Schlimmeres verhindern. "Ich hörte ihn stöhnen – ich bin Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert ist. Dadurch war das Zeitfenster zur Hilfe kurz," sagte sie am Mitte März zu " ". Denn bei der Behandlung eines Schlaganfalls kommt es auf jede Minute an.

Das Paar lernte sich 1973 in München kennen und ist seit über 40 Jahren miteinander verheiratet. Erst kürzlich musste sich Marianne Hartl einer Not-OP unterziehen, sie stürzte beim Spaziergang mit ihrem Hund und brach sich den Arm.