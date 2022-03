Pocher, Wontorra und Bryan Adams: Cathy Hummels lädt zu "Wiesn Wiesn"-Aktion

Am Sonntag hatte Cathy Hummels zur Wiesn-Wiesn-Aktion "Art Against Depression" geladen. Unter den Gästen tummelte sich neben Promis wie Oliver Pocher und Laura Wontorra sogar ein echter Weltstar.

Cathy Hummels weiß, welche Auswirkungen Depressionen haben können. Die Münchnerin litt selbst aufgrund von Mobbing an psychischen Problemen. Mit ihren Charity-Events "Wiesn Wiesn" will sie auf dieses Thema aufmerksam machen. Deshalb begrüßte sie am Sonntag zahlreiche VIPs zur "Art Against Depression". Doch statt in München fand die Aktion dieses Mal in Düsseldorf statt.

Cathy Hummels möchte mit "Stark gegen Depressionen" Aufmerksamkeit schaffen

"Gemeinsam mit euch und 'Stark gegen Depressionen' möchten wir heute Aufmerksamkeit schaffen", erklärte Cathy Hummels auf der Einladung für das Event, die sie auf ihrer Instagram-Story gepostet hatte. "Der aktuelle Krieg - mitten in Europa - verstärkt die Unsicherheit und eine weitere akute Bedrohung der seelischen Gesundheit dar."

Bryan Adams unterstützt Cathy Hummels

Zu der "Wiesn Wiesn"-Aktion erschienen Promis wie Komiker Oliver Pocher, Moderatorin Laura Wontorra, GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter und Society-Dame Ute Ohoven. Auch die kanadische Rock-Legende Bryan Adams unterstützte Cathy Hummels. Dafür stellte der Sänger ein Foto von Amy Winehouse, das er selbst aufgenommen hatte, der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zur Verfügung. "Gerade zum Ende der Pandemie ist es wichtig, betroffenen Menschen wieder auf die Beine zu helfen", erklärte er im Gespräch mit " ".

