Fans geschockt: Gesicht von Heidi Klum sieht bei US-Auftritt komplett verändert aus

Eigentlich will Heidi Klum bei ihrem Auftritt in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon über ihren Song "Chai Tea with Heidi" plaudern. Doch zahlreiche Zuschauer achten nur auf ihr Gesicht. Das Topmodel sieht sehr verändert aus.

Heidi Klum zeigt sich aktuell sehr verändert. Was ist mit dem Gesicht des Topmodels passiert?

Was ist bloß mit dem Gesicht von Heidi Klum passiert? Ihr Auftritt in der US-Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" vor wenigen Tagen erstaunt die Fans. Tatsächlich wirkt das äußere Erscheinungsbild des Topmodels seltsam fremd.

Fans erschrocken über Gesicht von Heidi Klum: "Sie sieht nicht aus wie sie selbst"

Jimmy Fallon und Heidi Klum kennen sich seit Jahren, die 48-Jährige war schon oft als Stargast in seiner Late-Night-Show geladen. Der Talkmaster und Comedian plauderte mit dem Model über Ehemann Tom Kaulitz, ihre Show "Germany's Next Topmodel" und natürlich über den neuen Song "Chai Tea with Heidi", den Klum extra für die deutsche Casting-Sendung mit Rapper Snoop Dogg aufgenommen hatte.

Doch einige Zuschauer achteten weniger auf das Gespräch zwischen Heidi Klum und Jimmy Fallon, sondern mehr auf das Gesicht des Topmodels. "Ihr armes Gesicht, sieht sehr eingefroren aus", schreibt ein Fan in den Kommentaren auf Youtube. Ein weiterer Fan über das Aussehen von Heidi Klum: "Sie sieht nicht aus wie sie selbst, immer noch hübsch, aber nicht Heidi."

Heidi Klum ungeschminkt: So sieht das Model aktuell ohne Make-up aus

Auch auf Instagram präsentiert die 48-Jährige ein Foto, das sie kurz vor ihrem Auftritt in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zeigt. Ihr Gesicht wirkt darauf komplett faltenfrei. Da das Model die Kommentarfunktion für ihren Account gesperrt hat, können ihre Fans sich dort nicht zu dem Bild äußern.

Hat Heidi Klum etwas machen lassen? Oder ist sie einfach anders geschminkt? Tatsächlich scheint ihr Gesicht durch ihr Make-up verändert zu wirken. Ende Februar zeigte sie in einem Clip einen Vorher-Nachher-Vergleich, wie sie ungeschminkt und geschminkt aussieht.

In dem Part, in dem sich Heidi Klum ohne Make-up präsentiert, sieht sie eigentlich aus wie immer. Doch geschminkt wirkt sie wie verwandelt. Offenbar hat sich das Model für ihr Aussehen nicht unters Messer gelegt, sondern versucht sich an einem neuen Style.