Dschungelcamp 2023: Wer ist raus, welche Promis sind noch dabei?

Seit 13. Januar läuft "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL. Zwölf Promis stellte RTL als Teilnehmer vor. Doch welche Kandidaten sitzen überhaupt noch im Dschungelcamp? Welche Stars sind noch dabei? Wer ist (freiwillig) ausgezogen und damit raus? Die AZ liefert hier einen Überblick.

Endlich findet das Dschungelcamp wieder in Australien statt. Corona-bedingt strahlte RTL "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" 2020 gar nicht und 2021 nur in einer abgespeckten Format-Variante in Südafrika aus. 2023 schickte der Sender zu Beginn zwölf Promis als Kandidaten ins Dschungelcamp. Bereits im Dezember wurde die Teilnehmer-Liste offiziell vorgestellt.

Voting: Wer muss in die Dschungelprüfung?

In der ersten Woche des Dschungelcamps wählen die Zuschauer via Telefon- und SMS-Voting, welche Promis in die Ekel-Prüfungen müssen. Erst Woche zwei entscheiden die Zuseher über eine Abwahl und damit das Show-Aus. Die Kandidaten wählen dann wiederum den geeignetsten Teilnehmer für die Aufgabe bei den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Schallt der Ruf "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" durch den australischen Busch, gibt ein Promi freiwillig auf. Solche Abgänge gab es in den vergangenen Staffel mehrere. Auch 2023? Klar ist: Wer selbst entscheidet, das Dschungelcamp zu verlassen, muss auf einen großen Teil seiner Gage verzichten. Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel hat die Gehälter der Promis geschätzt und kennt die Top-Verdiener 2023.

Promis im Dschungelcamp 2023: Wer ist noch dabei?

Zwölf Stars sind ins Dschungelcamp gezogen. Noch als Kandidaten dabei sind:

Dschungelcamp 2023: Welcher Kandidat ist ausgeschieden?

Bislang gibt es keine freiwilligen Abgänge, Rauswürfe oder eine Abwahl. Alle zwölf Promi-Kandidaten sind noch im Rennen um die Dschungel-Krone.