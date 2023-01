Dschungelcamper Markus Mörl: Was ist über Freundin, Kinder und Lieder bekannt?

Im Gegensatz zu seinen Mitstreitern im Dschungelcamp feierte Sänger Markus Mörl den Höhepunkt seiner Karriere in den 80er-Jahren und musste seitdem so einige Herausforderungen meistern. Nun wartet auf ihn die nächste Aufgabe, die so gar nichts mit Musik zu tun hat: Das Trash-TV.

20. Januar 2023 - 17:54 Uhr | AZ

Markus Mörl. © RTL