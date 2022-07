Cathy Hummels nach Herzschmerz-Outing: "Würde niemals zweigleisig fahren"

Mit viel Herz packt Cathy Hummels regelmäßig neue Dinge an und sucht die Herausforderung, um daran zu wachsen. Doch ihr eigenes, kleines Herz schmerzt manchmal, wie sie kürzlich bekannt gab. Jetzt macht sie schon wieder Andeutungen, die viel Raum für Interpretationen lassen.

"Ich würde niemals zweigleisig, dreigleisig oder sogar viergleisig fahren", schreibt Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels zu ihrem Instagram-Bild. Es zeigt die 34-Jährige beim Posieren auf Tramschienen kurz vor der "Chandon"-Promi-Party in der Maffeistraße in München. Über 8.000 Personen gefällt der Schnappschuss – und das Statement. Auch Cathy Hummels' Vater stimmt mit seinem Like offenbar zu.

Zweigleisig will Cathy Hummels nicht fahren: Neckt sie damit Mats Hummels?

Mal wieder macht Cathy Hummels Andeutungen, die den Zustand ihrer Ehe betreffen könnten. Seit 2015 ist die schöne Münchnerin mit dem Fußballer Mats Hummels verheiratet. Doch seit Sommer 2021 gibt es anhaltende Trennungsgerüchte – und auch Schlagzeilen um das (neue) Leben des Abwehrkickers.

Mit Tischtennisspielerin Lisa Straube soll sich Mats Hummels getroffen haben, ebenso mit GNTM-Siegerin Céline Bethmann. Auf Mallorca ist zudem ein Knutsch-Foto aufgetaucht. Kommentieren möchte Mats Hummels die Auswärtsspiele nicht.

Dafür sprechen Lisa, Céline – und auch Cathy. Gerade die stolze und erfolgreiche Ehefrau möchte sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie ist unabhängig, hat ihr eigenes Business als Working-Mum aufgebaut und begeistert mit Charme und Witz ihre Follower.

"Hör auf, Spielchen mit meinem Herzen zu spielen. Es tut weh"

Doch es herrscht längst nicht immer eitel Sonnenschein im Leben von Cathy Hummels. Vor vier Tagen schrieb sie auf Instagram: "Hör auf, Spielchen mit meinem Herzen zu spielen. Es tut weh." Wen oder was sie damit meint? Das lässt sie offen. Viele Fans deuten es als Cathys Reaktion auf die anhaltenden Schlagzeilen über Mats Hummels.

Cathy äußert sich zu Mats Hummels: "Unser Familienleben ist sehr speziell"

Cathy und Mats Hummels kennen sich seit 15 Jahren, 2018 wurde der gemeinsame Sohn Ludwig geboren. Als Familie halten die Hummels fest zusammen, sind gemeinsam für den Vierjährigen da. Zum Vatertag im Mai 2022 widmete die Moderatorin Mats Hummels liebevolle Zeilen: "Mats ist Ludwigs wunderbarer Papa und auch, wenn unser Family-Life sehr special und auch anders ist, haben wir immer die schönste Gemeinsamkeit auf der Welt: Den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig. Bei ihm sind wir sogar immer einer Meinung. Wir tun alles Mögliche, damit er glücklich ist und ein schönes sorgenfreies Leben hat. Danke dafür."

Was genau hinter Cathy Hummels erneuten Anspielungen steckt, teilt sie nicht näher mit der Öffentlichkeit. Ob Cathys Worte etwa Mats treffen sollen, ist unklar. Aus dem Kreta-Urlaub schrieb sie unlängst: "Die letzten Tage wurde ich oft gefragt, ob ich viel Liebe oder sogar eine neue Liebe in meinem Leben habe." Dann lieferte sie auch gleich die Antwort: "Ja, habe ich. Die Liebe zu mir selbst." Und weiter: "Das beste Gefühl überhaupt. Sich so zu akzeptieren, wie man ist." Natürlich gebe es auch Dinge, die sie schon bald ändern wolle, "aber alles zu seiner Zeit. Ich mag kleine Schritte, weil sie mich auch nicht zu sehr psychisch unter Druck setzen". Hoffentlich wird bald alles aufgelöst!