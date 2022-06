Lisa Straube: So kam Mats Hummels' Ex-Date ins Musikvideo von Drake

Lisa Straube, die sich mit Mats Hummels getroffen haben soll, ist im neuen Musikvideo von Superstar Drake zu sehen. Nun erklärt sie, wie sie den Job bekommen hat.

Ein Look, der atemlos macht: Lisa Straube in einem Brautkleid

Lisa Straube im Hochzeitskleid: Diese Bilder machten am Freitag die Runde. Die Tischtennisspielerin, die Mats Hummels gedatet haben soll, ist aber keineswegs unter der Haube – sie spielte im neuen Musikvideo zu "Falling Back" von Superstar Drake eine seiner Bräute.

Lisa Straube über Superstar Drake

Im Interview mit der " " sprach die 21-Jährige nun darüber, wie sie zu der aufsehenerregenden Rolle kam. "Es wurde nach geeigneten Gesichtern gesucht. Am Ende war ich dabei", sagte sie. Vom kanadischen Sänger schwärmt sie in höchsten Tönen. Er sei ein "sehr lieber und am Boden gebliebener Mensch", "superfreundlich und respektvoll".

Dates mit Mats Hummels? Lisa Straube erhielt Morddrohungen

Vergangenes Jahr geriet Lisa Straube in die Schlagzeilen, weil sie Mats Hummels gedatet haben soll. Keine leichte Erfahrung für die Dortmunderin: "Dafür wurde ich angefeindet. Leute standen vor meiner Tür, ich habe Drohungen erhalten." Sogar Morddrohungen bekomme sie.

Kürzlich ist die Tischtennisspielerin Cathy Hummels öffentlich zur Seite gestanden, als GNTM-Siegerin Celine Bethmann Fotos vom Dinner-Date mit Mats Hummels samt Bilder aus seiner Dortmunder Wohnung veröffentlicht hat. Dazu sagte Lisa Straube zur "Bild": "Ich fand es einfach unfair. Es geht dort um eine Familie, die nicht in aller Öffentlichkeit bloßgestellt werden sollte. Egal, was hinter verschlossenen Türen los ist."