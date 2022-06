Lisa Straube: Für Drake wird Mats Hummels' Ex-Date zur sexy Braut

Sie ist begehrt, attraktiv – und jetzt auch unter der Haube. Zumindest hat Lisa Straube im neuen Musikvideo den kanadischen Superstar Drake geheiratet. Die wunderschöne Dortmunderin, die sich mit Mats Hummels getroffen haben soll, ist jetzt selbst ein Promi.

Ein Look, der atemlos macht: Lisa Straube in einem Brautkleid

Tischtennis ist ihre Leidenschaft, aber jetzt könnte sie in die Top-Liga der Promis aufsteigen. Lisa Straube, die sich im vergangenen Jahr mit Mats Hummels getroffen haben soll, genießt den Rummel um ihre Person und kommt an immer mehr begehrte Jobs ran! Lisa Straube ist in aller Munde.

"Falling Back": Lisa Straube spielt im Musikvideo von Drake mit

Nachdem sie in der Küche von Drake gesichtet wurde, ist jetzt klar, warum die schöne 21-Jährige so nah am kanadischen Musiker dran war. Die Schlagzeilen rund um eine Liebes-Geschichte bestätigten sich nicht, dafür kommt raus: Lisa Straube spielt in Drakes neuem Musikvideo zu "Falling Back" mit. Der Musiker hat überraschend ein neues Album ("Honestly, Never Mind") veröffentlicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Drake heiratet im Video zur Single "Falling Back" gleich mehrere Frauen, darunter auch Lisa Straube. 23 Ladys sind in alphabetischer Reihenfolge auf der Einladungskarte aufgelistet. Die Hochzeitstorte besteht aus 23 Marzipan-Bräuten und einem Bräutigam.

Mats Hummels' Date: Lisa Straube zeigt sich im Brautkleid

An einem Glas Schampus nippend sitzt die Dortmunderin direkt neben Drake an der langen Hochzeitstafel. Das Hochzeitskleid von Lisa Straube ist besonders auffällig und gewagt. Die 21-Jährige präsentiert sich mit tiefem Dekolleté und wird so zum absoluten Hingucker unter den anderen Bräuten. Stolz zeigt sie ihren Look auch auf Instagram. "Gerade geheiratet", schreibt sie ironisch und verlinkt Drakes offiziellen Account. Sie weiß, wie Aufmerksamkeit geht!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Woher kennt man Lisa Straube?

Lisa Straube ist Cathy Hummels öffentlich zu Seite gestanden, als GNTM-Siegerin Celine Bethmann Fotos vom Dinner-Date mit Mats Hummels samt Bilder aus seiner Dortmunder Wohnung veröffentlicht hat. Die 21-Jährige kritisierte das Verhalten von Bethmann: "Wo ist der Respekt anderen Menschen gegenüber geblieben?"

Gegenüber Cathy Hummels hatte Lisa Straube nur warme Worte: "Ich habe sehr viel Respekt vor dir, wie du mit dem Hate im Netz umgehst." Die Dortmunderin hat nie selbst über ein oder mehrere Treffen mit dem Fußballer gesprochen.