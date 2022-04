Mats Hummels: Ärger um gleich drei (Herzens-)Damen

Wer mit wem und in welchem Verhältnis? Das fragt man sich in Bezug auf das Beziehungs-Wirrwarr um Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels. Nachdem sein schönes Dinner-Date plauderte, reagierte Ehefrau Cathy Hummels pikiert. Selbst ein Dortmunder Ex-Gspusi schaltete sich in den "Liebes"-Reigen ein.

Mittlerweile brechen drei schöne Ladys ihr Schweigen und verteidigen ihre Sicht der Dinge. Seit dem vergangenen Wochenende werden immer mehr private Details aus dem Liebesleben von Mats Hummels öffentlich. Der BVB-Profi schweigt – genießt aber weniger. Der 33-Jährige soll mächtig sauer auf sein Ex-Date Céline Bethmann (23, Gewinnerin von "Germanys Next Topmodel") sein.

Mats Hummels und drei ganz besondere Frauen

Die 23-Jährige veröffentlichte am Donnerstagabend ein Foto in ihrer Instagram-Story, das von einem "Dinner-Date" mit Mats Hummels stammen soll. Ebenso postete sie Selfies aus seiner Fußballer-Bude in Dortmund. Warum so dreist? Offenbar aus Enttäuschung, wie aus dem Umfeld zu hören ist!

Ein Hummels-Freund zu "Bild": "Mats hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Eine Frau, die öffentlich sagt: 'Ja wir daten', würde nicht die Frau sein, die Mats wirklich daten würde. Da möchte jemand den Ruhm abgreifen." Bethmann ließ dies nicht auf sich sitzen, sagte auf dem roten Teppich über das Kennenlernen mit Hummels: "Wir daten. Genau, ja."

Dinner-Date Céline Bethmann und Ehefrau Cathy Hummels im Clinch

Mats kommentiert sein Privatleben schon seit Jahren nicht mehr. Dafür spricht Ehefrau Cathy (seit Monaten gibt es Trennungs-Gerüchte). Mit einem schelmischen Konter reagierte sie bei Instagram auf das indiskrete Dinner-Date: "Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig (Cathys und Mats' Sohn, d.Red.)."

Natürlich betonte Cathy auch in Bezug auf Célines Sieg bei Heidi Klums Model-Castingshow, dass sie #germanysnexttopmama sei. Eh klar! Spätestens jetzt war der Disput öffentlich.

Hummels' Dinner-Gate: Private Nachrichten werden öffentlich

Die GNTM-Siegerin fühlte sich offenbar missverstanden und gepiesackt; schickte Cathy Hummels deshalb (zur Erklärung?) eine private Nachricht bei Instagram. Der Inhalt: ein Online-Artikel mit der Überschrift: "Arme Cathy Hummels: Céline bestätigt Date mit Mats Hummels".

Die 34-jährige Ehefrau war darüber so pikiert, dass sie davon einen Screenshot mit der Öffentlichkeit teilte. Dazu schrieb Cathy: "Danke für den Lesestoff und dein erstes 'Hallo' an mich."

Cathy Hummels veröffentlichte diese angebliche Nachricht von Céline Bethmann © Instagram

Auch Lisa Straube kennt Mats Hummels (noch) gut

An dieser Stelle schaltete sich Lisa Straube ein. Die Tischtennisspielerin geriet im Herbst 2021 in die Schlagzeilen, weil sie sehr engen Kontakt mit Mats Hummels gehabt haben soll und auch direkt am Dortmunder Phoenix-See wohnt.

Straube hält (für viele überraschend) zu Cathy, wollte sich aber eigentlich gar nicht zur Sache äußern, befand nun aber: "Das geht echt gar nicht. Wo ist der Respekt anderen Menschen gegenüber geblieben? Was sollen diese erbärmlichen Sticheleien?" Außerdem: "Ich finde es respektlos von einer Person, dass sie meint, Cathy diese bescheuerten Artikel per DM zu schicken OHNE Kontext."

Céline Bethmann spricht von Fake-News

Doch war alles gar eine Fälschung? Das behauptet Mats letztes Dinner-Date Céline Bethmann. Das Model versichert, Mats Hummels sei Single. Zu Cathys Screenshot, den sie wiederum teilte,

Der Ärger um Hummels' Dinner-Date Céline Bethmann, Ehefrau Cathy und Bekanntschaft Lisa Straube nimmt (weiter) seinen Lauf. Der letzte Screenshot einer privaten Nachricht dürfte noch nicht geteilt sein. Es herrscht offensichtlich Klärungsbedarf.