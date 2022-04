Cathy Hummels vs. Céline Bethmann: Auch sie hat ein Dinner-Date

GNTM-Siegerin Céline Bethmann verriet stolz, dass sie ein Dinner-Date mit Mats Hummels hatte. Jetzt schaltet sich Cathy Hummels ein und merkt in einem schelmischen Konter an, dass auch bei ihr ein solches Date anstehe.

Moderatorin Cathy Hummels schlägt zurück – gewohnt direkt und mit einem Augenzwinkern. Nachdem bei GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story von einem "Dinner-Date" mit Fußballer Mats Hummels die Rede war, schaltet sich am Freitagnachmittag auch Mats' Ehefrau ein.

Cathy Hummels reagiert auf Foto(s) von Céline Bethmann

Cathy Hummels (34) kommentiert auf ihre Art, was sie vom/von Treffen zwischen dem 23-jährigen Model Céline Bethmann und Mats Hummels (33) hält. Offensichtlich nicht viel, wie ihre feinen Spitzen zeigen. Auf Instagram schreibt Cathy: "Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig (Cathys und Mats' Sohn, d.Red.). Es gibt nicht Fleisch und Kartoffeln, sondern eine vegane Lasagne a la Mama."

Beide Frauen haben ein Dinner-Date

Es ist eine direkte Anspielung auf das Essen, das Céline und Mats hatten: Fleisch und Bratkartoffeln. Natürlich betont Cathy auch in Bezug auf Célines Sieg bei Heidi Klums Model-Casting-Show, dass sie #germanysnexttopmama sei. Eh klar!

Wie steht Mats Hummels zu Céline Bethmann?

Noch immer ist unklar, warum Céline Bethmann das Dinner-Date mit BVB-Star Mats Hummels öffentlich gemacht hat, während der 33-Jährige weiter schweigt. Verletzte Gefühle? Oder doch die erste Andeutung hinsichtlich einer aufflammenden neuen Liebe?

Céline Bethmann hat außer ihrem Dinner-Date auch Selfies aus Mats Hummels' Dortmunder Wohnung veröffentlicht; versehen mit einem Kleeblatt bei Instagram. Ob Mats damit einverstanden war?

Fotos aus Mats Hummels' Dortmunder Wohnung veröffentlicht

Diese Fotos entstanden allesamt in Mats Hummels Wohnung in Dortmund:

Der Kampf um Aufmerksamkeit ist eröffnet!