Mats Hummels nach Dating-Wirbel zu Cathy zurückgekehrt – Auto von Lisa Straube zerkratzt

Nachdem Céline Bethmann mit Mats Hummels beim Dinner-Date war, rollte die Lawine um Aufmerksamkeit los. Der Kicker schweigt weiterhin, besucht aber seine Familie in München und setzt damit ein Statement; beziehungsweise Ehefrau Cathy Hummels. In Dortmund wurde währenddessen das Auto von Lisa Straube zerkratzt.

Da ist vielleicht was los! Nachdem Model Céline Bethmann (23) zu Hause bei Mats Hummels (33) ein Dinner-Date hatte, machte sie das private Geheimnis öffentlich. Jeder sollte von ihrem Promi-Treffen in der kuschligen Fußballer-Villa erfahren – samt Fotos aus dem Schlafzimmer des BVB-Stars.

Nach Date: Mats Hummels und Céline Bethmann sind kein Paar

Längst soll Mats Hummels die GNTM-Gewinnerin in den Wind geschossen haben, aber die Aufmerksamkeit um Céline Bethmann bleibt. Auch, weil Cathy Hummels (34) sich mit feinen Spitzen einmischte, einen Konter bei Instagram absetzte und zudem eine private Nachricht von Céline öffentlich machte. Heidi Klums Schönste aus dem Jahr 2017 ließ dies nicht auf sich sitzen und sprach von Fakenews.

Céline Bethmann hat 2017 Heidi Klums TV-Show "Germany's Next Topmodel gewonnen" © imago/Future Image

Cathy Hummels und Lisa Straube kritisieren Céline Bethmann öffentlich

Und auch eine dritte Frau, die Mats 2021 sehr nahestand, mischte sich in den öffentlichen Clinch ein: Tischtennisspielerin Lisa Straube. Sie hält zu Cathy und kritisierte Céline Bethmanns Verhalten sehr deutlich: "Das geht echt gar nicht. Wo ist der Respekt anderen Menschen gegenüber geblieben?"

Eindeutiges Statement: Mats schweigt, lässt süßes Familienbild veröffentlichen

Und Mats? Der meldete sich nicht zu Wort und schweigt weiter. Dafür lässt er Cathy Hummels neueste Instagram-Bilder sprechen. Nach dem heftigen Dating-Wirbel packte der verletzte Dortmunder seine Taschen und kehrte zu seiner Familie nach München zurück. Der 33-Jährige besuchte seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn Ludwig am Montag (11.4.) in der Bogenhausener Villa. Mats kann sich auf Cathy verlassen und umgekehrt. Beide stehen sich, trotz Schlagzeilen um ein Ehe-Aus, sehr nahe. Sicherlich hat Mats am Montag auch Rat bei Vertrauensperson Cathy gesucht.

"Es ist ein guter Tag, um einen Spaßtag zu haben", schreibt Cathy zu drei Bildern, welche die Eltern beim Spielen mit dem kleinen Buben zeigen. Außerdem setzt die TV-Moderatorin den Hashtag #Teamwork.

Hummels' halten zusammen: Familien-Glück mit Sohn Ludwig

Nachdem Céline Bethmann behauptet hatte, Mats sei Single, schlägt Familie Hummels zurück. Mit den drei Bildern beweisen Cathy und Mats, dass sie zusammenhalten und tolle Eltern sind. Blut ist schließlich dicker als Wasser, so die Botschaft.

Mercedes von Lisa Straube zerkratzt: "Das nennt man Missgunst"

Während der Kicker die Zeit mit seinen Liebsten in München genießt und sich um seinen Sohn kümmert, ärgert sich ausgerechnet Lisa Straube am Dortmunder Phoenix-See. Ihr Auto wurde nämlich beschädigt.

"Das nennt man Missgunst", schimpft die Tischtennisspielerin. Sie will einfach nur Frieden finden und mit der Sache abschließen: "So langsam habe ich das Gefühl, dass jeden Tag etwas Neues auf mich wartet." Lisa Straube will jetzt erst einmal in den Urlaub fahren: "Hoffen wir mal, dass sich danach alles beruhigt hat."