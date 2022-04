Mats Hummels äußert sich zum Dinner-Date mit Céline Bethmann: "Kontakt ist kein Foul"

Mats Hummels und Céline Bethmann sorgen seit Tagen mit ihrem privaten Dinner-Date für Schlagzeilen. Auch, weil sich zwei weitere Damen einmischten: Hummels-Ehefrau Cathy und Bekanntschaft Lisa Straube. Jetzt hat sich der BVB-Kicker erstmals zum Date-Gate und dem Wirbel geäußert.

Wagt er es, sich mit einer anderen Frau zu treffen? Wie groß muss der Geltungsdrang des Dates sein, um dies auszuplaudern? Hat Cathy Hummels mit ihrem Konter erst für die ganz große Aufmerksamkeit gesorgt? Fragen, die aktuell im Netz wild und heftig diskutiert werden!

Jetzt hat endlich auch Mats Hummels sein Schweigen gebrochen und seine Sicht vorgestellt. Gewohnt knapp und clever. Aber der Reihe nach...

Céline Bethmann: Fotos aus der Dortmunder Hummels-Wohnung

GNTM-Siegerin Céline Bethmann veröffentlichte am Donnerstagabend ein Foto, das laut Beschreibung und Verlinkung, von einem intimen Dinner-Date mit Mats Hummels stammte. Ebenso folgten Fotos aus seiner Wohnung (u.a. Schlafzimmer).

Tagelang wurde darüber debattiert, warum das Model dies öffentlich gemacht hat, obwohl aus den Dates nichts Ernstes geworden ist. Rache? Geltungsbedürfnis? Oder wollte sie einfach nur einen authentischen Einblick in ihr Leben geben?

Cathy Hummels betont Familienzusammenhalt

Mats' Ehefrau Cathy schaltete sich ein – ebenfalls mit einem Dinner-Date-Spruch, garniert mit feinen Spitzen Richtung Bethmann. Seit Monaten gibt es Gerüchte um ein Ehe-Aus bei den Hummels, doch weder die Moderatorin noch der Fußballer kommentierten die Schlagzeilen. Wichtig sei der Zusammenhalt in der Familie, gerade für den gemeinsamen Sohn Ludwig, betont man immer.

Céline Bethmann und Cathy Hummels machten private Nachrichten öffentlich

Neben einem Foto vom Dinner-Date veröffentlichte Céline Bethmann auch private Nachrichten von Mats. Diese sollten beweisen, dass der 33-Jährige Single sei. Ein Unding, finden viele! Und auch, dass Céline es wagte, der Ehefrau zu schreiben. Dies machte wiederum Cathy Hummels öffentlich. Selbst Lisa Straube meldete sich daraufhin zu Wort (und wurde Opfer eines kriminellen Auto-Kratzers). Die hübsche Tischtennisspielerin stand Mats Hummels im vergangenen Jahr sehr nahe.

Mats Hummels demonstriert Familienglück

Mats Hummels betrachtete das Geschehen zunächst vom Spielfeldrand aus, düste dann zu Ehefrau Cathy und Sohn Ludwig nach München. Er zeigte sich auf Cathys Instagram-Account als liebevoller Familienvater, dem das Wohl des Sohnes am Wichtigsten ist. Und das glaubt man ihm auch!

Mats Hummels: Erstes Statement zum Dinner-Gate

Offenbar wurde ihm die Debatte um sein (offenbar gar nicht so foules) Dinner-Date zu bunt. Hummels meldete sich erstmals am Dienstagvormittag selbst zu Wort. "Nutze die aktuelle Aufmerksamkeit für eine wichtige Botschaft", schrieb er in seiner Instagram-Story und verwies dann auf den Schriftzug seines Pullis: "Kontakt ist kein Foul."

Diese Instagram-Story veröffentlichte Mats Hummels nach dem Date-Gate © Instagram

Dies will im Fußballer-Sprech heißen, dass nicht jede Berührung auf dem Platz auch gleich strafbar, also ein Foul, sein muss – und soll offenbar ebenso klarmachen, dass zwischen Mats und Cathy Hummels (längst) alles geklärt ist. Ende gut, alles gut?!