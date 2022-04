Lustige Reaktion auf Trubel um Mats Hummels: Cathy Hummels kontert mit Humor

Sind sie getrennt, noch zusammen, hat er eine Neue oder doch nicht? Die Schlagzeilen um das Liebesleben von Mats Hummels nehmen aktuell kein Ende. Ehefrau Cathy scheint's gelassen zu nehmen und kontert sogar mit Humor. Auch auf Twitter gibt es lustige Reaktionen zu den Frauenproblemen.

Selten hat ein privates Dinner-Date solche Wellen verursacht, wie das von Mats Hummels und Céline Bethmann. Die GNTM-Schönheit hat vergangene Woche offenbart, dass sie sich mit dem Dortmund-Kicker zum Essen getroffen hatte.

Auf Instagram folgte darauf ein Wirrwarr an Postings, in das sich auch Cathy Hummels und Lisa Straube einmischten. Mittlerweile scheint schon niemand mehr durchzublicken, was tatsächlich passiert ist. Ist die ganze Geschichte vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen? Zumindest die Ehefrau von Mats Hummels sorgt jetzt mit ihrer Reaktion für Lacher.

Cathy Hummels an Ehemann Mats: "Mit dieser Dreierkette kannst du von der Couch spielen"

In ihrer Instagram-Story schreibt Cathy Hummels zu den Schlagzeilen rund um Mats, Céline, Lisa und sich selbst an ihren Ehemann gerichtet: "Mit dieser Dreierkette kannst du auch von der Couch aus spielen und sogar wieder fit werden. Wie sagt der Bayer: 'Wer ko, der ko'." Mit dieser selbstironischen Spitze macht die Münchnerin deutlich, dass sie das Ganze wohl etwas gelassen sieht.

Mit dieser Nachricht an Mats Hummels beweist Cathy Hummels Humor. © Instagram/cathyhummels

Lustige Twitter-Reaktionen auf Trubel um Mats Hummels

Auch auf Twitter wird der Dating-Wirbel um Mats Hummels heiß diskutiert. Der Profifußballer befindet sich aktuell sogar auf Platz vier der Trends in Deutschland.

"Ich frag mich, warum gerade jetzt so viele Frauen bei Mats Hummels anklopfen, da er ja noch Vertrag bis Juni 2023 hat. Nächsten Sommer wäre es wahrscheinlich viel einfacher ihn zu bekommen, da er ja ablösefrei wäre", lautet ein Tweet dazu. Zahlreiche weitere User posten lustige Vergleiche und Vorschläge zum Hummels-Trubel:

Was sagt Mats Hummels zum Dating-Chaos?

Nach tagelangem Schweigen hat sich Mats Hummels am Dienstagmorgen ebenfalls zur öffentlichen Diskussion um sein Dinner-Date geäußert. In seiner Instagram-Story schrieb er: "Nutze die aktuelle Aufmerksamkeit für eine wichtige Botschaft." Damit verwies er auf den Schriftzug "Kontakt ist kein Foul", der auf seinem Pulli zu lesen war.

Aber auch auf Twitter hat er bereits reagiert und zeigt, dass auch er die Schlagzeilen durchaus mit Humor sieht. "Mal ein Kompliment an Twitter! Hab gestern wirklich Tränen lachen müssen ob der geilen Tweets." Vielleicht ist damit das letzte Kapitel des chaotischen Dating-Dinner-Trubels geschrieben.