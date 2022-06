Beziehungsstatus von Mats und Cathy Hummels: Deshalb gibt es kein klares Statement

Sind sie noch zusammen oder längst getrennt? Cathy und Mats Hummels sorgen seit Monaten für Spekulationen, machen immer wieder wage Andeutungen, doch ein klares Statement fehlt bislang. Jetzt hat die Münchner Unternehmerin darüber gesprochen, warum sie ihren Beziehungsstatus geheim halten.

Es ist eine Real-Life-Soap, die sich kein Drehbuchautor besser hätte ausdenken können. Während Mats Hummels immer wieder mit hübschen Damen abgelichtet wird, macht sich Ehefrau Cathy über die Schlagzeilen lustig und zeigt sich kurz danach an der Seite ihres Mannes. Viele Fans haben sich längst eine Meinung über den Beziehungsstatus des Promi-Paares gebildet, obwohl es weder eine Bestätigung noch ein Dementi einer möglichen Trennung gibt. Warum schweigt Cathy Hummels so eisern über die einst so öffentlich geführte Partnerschaft?

Cathy Hummels über Privatleben: "Da wird man nie ein Statement bekommen"

Am Samstag (18. Juni) war die Münchner Influencerin und Unternehmerin zu Gast bei der RTL-Sendung "Gala" und plauderte dabei offen über den Umgang mit ihrem Privatleben. "Man kann ja das öffentlich machen, was man öffentlich machen will", sagt sie im Gespräch mit Moderatorin Annika Lau. "Wenn ich das Gefühl habe, es wird eine Unwahrheit verbreitet [...], dann gebe ich da auch super gerne mal ein Statement ab. Aber Dinge, wo ich mir einfach denke, das ist privat, da wird man von mir auch nie ein Statement bekommen." Dazu gehört offenbar auch der Zustand ihrer Ehe mit Mats Hummels.

Wie ist der Beziehungsstatus von Mats und Cathy Hummels?

Trotz der vielen Spekulationen will sich Cathy Hummels nicht öffentlich zu einer möglichen Trennung äußern. Zu der Situation mit Mats erklärt sie: "Egal was zwischen uns ist und sein wird, wir sind immer eine Familie und ich sehe alles immer positiv, egal, wie schwer das in Zukunft sein wird." Für sie sei es wichtig, dass das Ehepaar gemeinsam für Sohn Ludwig da ist.

Moderatorin Annika Lau hakt nach dieser Erklärung nach und will es genauer wissen: "Immer steht diese Frage, dieser Elefant im Raum. Wäre es nicht einfacher, zu sagen, 'wir sind noch zusammen oder sind es eben nicht'?" Cathy Hummels kann das Interesse der Öffentlichkeit an ihrem Beziehungsstatus nachvollziehen, will sich aber nicht von ihrem bisherigen Weg abbringen lassen. "Ich kann auch verstehen, dass viele auf die Antwort warten und bin mir auch sicher, dass sich irgendwann alles aufklären wird."