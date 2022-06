Wie Mutter und Tochter: Sylvie Meis zeigt Freundin von Sohn Damián

Sylvie Meis ist immer für einen Wow-Moment auf Instagram zu haben. Doch mit ihrem neuesten Foto gerät eine andere Dame in den Fokus, denn die Moderatorin posiert mit der Freundin ihres Sohnes Damián.

Als Schwiegermutter in spe scheint Sylvie Meis eine gute Figur zu machen. Die Moderatorin zeigt sich auf Instagram stolz mit der Herzensdame ihres Sohnes. Wer ist die unbekannte Schöne an der Seite von Damián van der Vaart?

Sylvie Meis posiert mit Schwiegertochter in spe

"Family vacation time", schreibt Sylvie Meis zu dem Partner-Selfie mit Damiáns Freundin Laerke Wiktoria Wendel. Dabei strahlen die beiden Frauen gekonnt um die Wette.

Von Fans und Followern bekommt die Moderatorin für das Foto viel Zuspruch. Doch einige merken auch an, dass Sylvie Meis und Laerke sich sehr ähnlich sehen. "Sieht aus wie deine Tochter", schreibt Unternehmerin Esther Vedder in den Kommentaren. Auch Damiáns Freundin scheint diese optische Gemeinsamkeit aufgefallen zu sein, wie Sylvie Meis betont: "Sie ist so süß!!! Sie sagte nur, auf dem Bild sehen wir uns ähnlich."

Freundin von Damián van der Vaart: Wer ist Laerke Wiktoria Wendel?

Seit sechs Monaten soll der Sohn von Sylvie Meis und Rafael van der Vaart bereits seine Freundin daten. Öffentliche Pärchenfotos gibt es bislang jedoch nicht. Auch sonst ist nicht viel über Laerke Wiktoria Wendel bekannt.

Auf Instagram hat sie über 1.500 Follower. Durch das Posting von Sylvie Meis könnte ihr Bekanntheitsgrad jedoch über Nacht sprunghaft ansteigen. In ihrer Story zeigt sie sich aktuell beim Shopping an der Seite von Freund Damián. Und vielleicht plaudert ihre Schwiegermutter in spe bald weitere Details aus.