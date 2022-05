Mats Hummels: Knutsch-Foto aufgetaucht – wer ist diese Frau?

Dieses Knutsch-Foto überrascht viele. Mats Hummels und eine hübsche Brünette stehen eng umschlungen vor einer Bar auf Mallorca – und verstehen sich offenbar ziemlich gut. Was hat es mit diesem Schnappschuss auf sich? Wer ist die Frau? Laut RTL soll es sich um Julia Nikola Gauly handeln.

Schon wieder Liebes-Wirbel um Fußball-Star Mats Hummels! Der Ex-Nationalspieler und BVB-Kicker wurde am Wochenende auf Mallorca gesichtet. Der 33-Jährige veröffentlicht seit Freitag Instagram-Fotos von der Balearen-Insel. Der Hashtag #bbfl, also "Best Buddies for Life" (dt. "beste Freunde fürs Leben"), schien da noch auf einen Männertrip zu deuten. Und auch aus seinen Instagram-Storys war nicht ersichtlich, dass es sich möglicherweise doch um einen romantischen Urlaub mit einer Frau handelt.

Leidenschaftlicher Kuss: Foto aus Mallorca aufgetaucht

das einen leidenschaftlichen Kuss zeigt. Darauf zu sehen: Eine Frau, die sich an einen großen Mann mit dunklen Locken schmiegt. Während er sie liebevoll an der Hüfte hält, greift sie mit der rechten Hand an seinen Hals. Mit geschlossenen Augen gibt sie ihm einen romantischen Kuss. Hier sprühen die Funken! Das Duo steht vor einer Bar auf der Straße. Hat sich das Pärchen erst in der Lokalität kennengelernt? Oder ist man schon länger bekannt?

Was geht zwischen Mats Hummels und Julia Nikola Gauly?

Bei den beiden Personen soll es sich, laut RTL-Infos, um Mats Hummels und Julia Nikola Gauly handeln. Sie ist eine 27-jährige Influencerin. Noch haben sich weder der Fußballer noch das Model zu dem Foto geäußert.

Trennungsgerüchte um Mats und Cathy Hummels nie bestätigt

Seit vergangenen Sommer gibt es anhaltende Trennungs-Gerüchte um Cathy und Mats Hummels. Bestätigt haben sie das Ehe-Aus öffentlich nicht. Man wolle die Schlagzeilen nicht kommentieren, heißt es immer wieder. Stattdessen demonstrieren Cathy und Mats pures Familienglück. Beide sehen sich regelmäßig und sind für den gemeinsamen Sohn da. Man versteht und respektiert sich.

Cathy Hummels nennt Familienleben "speziell"

Am Vatertag dankte die Moderatorin dem Kicker. Sie schrieb auf Instagram: "Mats ist Ludwigs wunderbarer Papa und auch, wenn unser Family-Life sehr special und auch anders ist, haben wir immer die schönste Gemeinsamkeit auf der Welt: Den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig."

Bereits im April 2022 wurde bekannt, dass Mats Hummels mit GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann ein Dinner-Date hatte. Das Model bestätigte, dass man sich treffe. Doch der Kontakt brach ab. Mats ließ später seinen Pulli sprechen. Dort war der Aufdruck "Kontakt ist kein Foul" zu lesen.

Und auch Cathy Hummels schien mit der Sache abgeschlossen zu haben. Sie sagte vergangene Woche zur AZ: "Egal, was in meinem Leben passiert, ich nehme alles mit Humor." Ob Mats es auch so lustig findet?