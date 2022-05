Cathy Hummels über private Momente: "Mats ist nicht so konsequent wie ich"

Nur selten und bedacht sprechen Cathy Hummels und Mats Hummels über ihr Privatleben. Mit der AZ hat die schöne Moderatorin über die Erziehung des gemeinsamen Sohnes gesprochen.

Cathy und Mats Hummels kommen gerade aus dem Miami-Urlaub. Man hat entspannt, Sonne getankt, gut gegessen – und wertvolle Zeit als Familie mit Sohn Ludwig genossen. Der Vierjährige wohnt mit Mama Cathy in Bogenhausen, während Papa Mats in Dortmund Fußball spielt.

Die unterschiedlichen Wohnsitze brachten die Gerüchteküche schon vor Jahren zum Brodeln. Kriselt die Hummels-Ehe? Doch die beiden hielten stets zusammen, haben sich mit der Situation arrangiert und leben ein Familienleben, das sich von vielen anderen Fußballer-Beziehungen unterscheidet. Das ist heute noch so. "Das wichtigste ist unser Ludwig", sagt Cathy.

Mats und Sohn Ludwig in Dortmund: Cathy Hummels schickt Lego

Die AZ traf die Influencerin auf der Party anlässlich des 90. Lego-Jubiläums im Werksviertel in München. "Ludwig kann mit Lego bereits super gut umgehen. Er ist ein kleiner Tüftler und Denker. Wir haben gemeinsam schon die Tower-Bridge, einen Tiger, einen Löwen und einen London-Bus gebaut", erzählt Cathy stolz. "Als es hieß, Ludwig geht auch mal nach Dortmund, habe ich zu Mats eine fette Amazon-Bestellung mit Lego geschickt. Und somit hatte ich auch Mats angefixt."

Cathy und Mats Hummels: Familien-Urlaub in Miami

Was haben die Hummels' in Miami unternommen? "Wir waren am Strand, ich war jeden Tag beim Pilates und Ludwig absolvierte einen Schwimmkurs. Auch das Reformer-Training mit riesengroßen Geräten habe ich für mich entdeckt." Was ist das? "Es ist eine Art Ganzkörpertraining. Mats hat auch mitgemacht. Er war tot danach", lacht Cathy Hummels.

Cathy Hummels über die Erziehung von Sohn Ludwig

Erstmals spricht die 34-Jährige mit der AZ auch über die wichtigste Regel zu Hause. "Dass Ludwig auf Mama hört!", sagt Cathy Hummels sofort. Und auf Papa Mats? "Mats ist nicht so konsequent wie ich", grinst die Münchnerin. "Meinen Erziehungsstil würde ich konsequent, sehr liebevoll, aber auch sehr verständnisvoll beschreiben. Ich spreche mit Ludwig super viel. Kommunikation und Sprache sind mir wichtig." Und weiter: "Ich mag es nicht, wenn er auf meiner Nase herumtanzt. Das weiß Ludwig aber auch. Wir sind uns sehr ähnlich. Vom Charakter her ist er genau Cathy. Wir führen manchmal Diskussionen, aber dann weiß ich sehr genau, wie ich ihn auskontern kann."

"Sehr special": Cathy Hummels kommentiert Familienleben mit Mats

Und auch über den privaten Mats und ihre Beziehung äußert sich Cathy. Am Vatertag veröffentlicht sie ein gemeinsames Instagram-Foto: "Die meisten von euch kennen ihn. Den Fußballer. Den privaten Mats hingegen nur sehr wenige. Ich kenne ihn ziemlich gut und schon sehr lange. 15 Jahre." Der 33-jährige Profifußballer sei Ludwigs wunderbarer Papa "und auch, wenn unser Family-Life sehr special und auch anders ist, haben wir immer die schönste Gemeinsamkeit auf der Welt: den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig. Wir tun alles Mögliche, damit er glücklich ist und ein schönes sorgenfreies Leben hat. Danke dafür".

Warum das Familienleben der beiden so "special" ist, verrät Cathy Hummels nicht im Detail. Die Schlagzeilen zum möglichen Ehe-Aus haben die beiden nie öffentlich kommentiert. Wie steht Cathy eigentlich zu Mats' Dinner-Date-Gate mit Céline Bethmann? "Egal, was in meinem Leben passiert, ich nehme alles mit Humor", sagt die 34-Jährige zur AZ. Ob Mats das Bekanntwerden des Treffens samt Fotos aus seiner Dortmunder Wohnung auch so lustig fand?