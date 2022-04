Liebes-Wirrwarr im Rückblick: Wie kam es zum Date-Skandal um Mats Hummels?

Wer blickt eigentlich beim Dating-Verhalten von Mats Hummels noch durch? Gleich drei Frauen mischen sich nach seinem Dinner-Date ein und kommentieren (süffisant) sein Liebesleben. Die AZ zeigt die Chronologie des Skandälchens um den Fußballer, Cathy Hummels, Céline Bethmann und Lisa Straube.

Ein Soap-Drehbuchschreiber hätte diese Geschichte nicht feiner, spannender und unterhaltender verfassen können. Es geht um Eifersucht, Rache, Aufmerksamkeit, verletzten Stolz, Liebe, Familie und Missgunst.

Dinner-Gate: Die Hauptdarsteller der Soap um Mats Hummels

2015 hatte der jetzige BVB-Kicker Mats Hummels nach langjähriger Beziehung Moderatorin Cathy Hummels geheiratet. Drei Jahre später wurde der gemeinsame Sohn Ludwig geboren, doch Gerüchte um ein Ehe-Aus wurden spätestens 2021 immer lauter. Schon seit Jahren wohnen die Eheleute getrennt: Während er in Dortmund die Abwehr stärkt, weilt sie mit dem Sohn in München.

Mats und Cathy Hummels beim Spielen mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig am Montag in München © Instagram

Lisa Straube und Mats Hummels standen sich 2021 nahe

Rund um den Dortmunder Phoenix-See soll Mats Hummels 2021 auch Tischtennisspielerin Lisa Straube getroffen haben. Wochenlang gab es Schlagzeilen um ein angebliches Verhältnis.

Céline Bethmann war Mats Hummels' Dinner-Date

Komplettiert wird das Frauen-Trio von Céline Bethmann. Die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2017 veröffentlichte am Donnerstag (7. April) ein Foto von zwei Tellern. Dazu kündigte sie in ihrer Instagram-Story das "Dinner-Date" an und verlinkte das Profil von Mats Hummels.

Céline Bethmann und Mats Hummels hatten sich verabredet – eine Liebe ist daraus aber nicht entstanden © imago/Future Image,Laci Perenyi

Was passierte nach dem Dinner-Date von Céline Bethmann und Mats Hummels?

Das brisante Bild, samt Fotos aus dem Zuhause von Mats Hummels, machten durch Céline Bethmann schnell die Runde. Fans fragten sich: Sind die beiden seit Wochen ein Paar? Wie wird Cathy Hummels reagieren?

Und tatsächlich, zügig waren alle Beteiligten von der Aufmerksamkeit angefixt: Die drei Ladys hatten natürlich etwas zum Liebesleben von Mats Hummels zu sagen! Feine Spitzen und Konter wurden abgefeuert. Screenshots von privaten Nachrichten tauchten im Netz auf. Das Wirrwarr um die Konstellation und Verbindung zum BVB-Kicker war perfekt!

Schnell wussten viele nicht mehr, wie es zur Eskalation rund um das Hummelsche Dinner-Gate kommen konnte. Die AZ klärt auf und blickt noch einmal zurück:

Chronik des Date-Gates um Mats Hummels