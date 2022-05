Cathy Hummels über Mats' Dinner-Date mit Céline Bethmann: "Eigentlich ist alles gut"

Was steckt wirklich hinter dem Dortmunder Dinner-Date von Mats Hummels und Céline Bethmann? Und wie steht es um die Ehe der Hummels'? Cathy Hummels äußert sich zum angeblichen Techtelmechtel und beweist, dass sie über den Dingen steht.

Warum trifft sich Mats Hummels mit einer anderen Frau zum Date? Das dürften sich viele Fans des Kickers gefragt haben. Doch offenbar "ist alles gut", wie Cathy Hummels jetzt erklärt. Seit vergangenem Sommer gibt es Schlagzeilen über eine angeblich zerrüttete Ehe. Konkret darüber gesprochen haben die Hummels' nicht – stattdessen demonstrieren sie Familienglück mit Sohn Ludwig.

So kam es zum Dinner-Date-Gate von Mats Hummels

GNTM-Siegerin Céline Bethmann veröffentlichte Fotos aus Mats Hummels Dortmunder Wohnung und ging mit dem stattgefundenen Treffen hausieren. Tagelange Schlagzeilen waren die Folge. Als Cathy Hummels eine private Nachricht von Bethmann erhielt, machte sie diese öffentlich und kommentierte schon damals die Situation süffisant.

Cathy Hummels über Céline Bethmann und Mats: "Fand das alles sehr lustig"

Jetzt hat sich die Moderatorin erneut zum angeblichen Techtelmechtel geäußert – und ist offenbar ziemlich entspannt. "Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt geäußert habe, ich fand das alles sehr lustig, was da passiert ist", sagt Cathy Hummels Die Münchnerin scherzt: "Ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern 'Die Soap des Sommers' und ich wollte schon immer mal in einer Soap mitspielen, also eigentlich ist alles gut!"

Und auch Mats Hummels kommentierte sein Treffen mit Céline Bethmann mit großer Gelassenheit. "Nutze die aktuelle Aufmerksamkeit für eine wichtige Botschaft", schrieb er in seiner Instagram-Story und verwies dann auf den Schriftzug seines Pullis: "Kontakt ist kein Foul."