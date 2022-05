Cathy Hummels: "Es gibt super viele Blender da draußen"

Cathy Hummels wird allmählich zur Werbe-Ikone. Das It-Girl brachte schon Schuhe, Fashion oder Bücher heraus; lässt sich zur Moderatorin ausbilden und hat bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ein eigenes Programm. Ihr neuestes Projekt: eine Sonnenbrillen-Kollektion.

Mal wieder stand Cathy Hummels samt Familie im grellen Scheinwerferlicht – Mats' Dinner-Date-Gate dominierte die Schlagzeilen des Boulevards und beschäftigte tagelang die Fans.

Cathy Hummels will sich nicht verstecken

Nach einer Mini-Auszeit ist die Moderatorin und Influencerin jetzt wieder zurück. Die 34-Jährige zur AZ: "Ich verstecke mich ungern, wenn es um meine Karriere geht. Manchmal verstecke ich mich aber hinter meiner großen XXL-Sonnenbrille, wenn ich Augenringe habe oder krank bin und rausgehe. Da kann ich mich selbst nicht ertragen."

Mats und Cathy Hummels beim Spielen mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig © Instagram

Cathy Hummels kennt die Glamour-Welt – aber genauso gut die Schattenseiten. Der Druck, der auf ihren schmalen Schultern lastet, ist groß. Doch sie ist stark, kämpfte viele Jahre, um als eigenständige Geschäftsfrau wahrgenommen zu werden. Längst hat sie das geschafft. Cathy Hummels steht losgelöst von Mats Hummels als erfolgreiche Influencerin, It-Girl und TV-Star da. Obendrein ist sie liebevolle Vollblut-Mama.

Cathy Hummels: Eigene Karriere aufgebaut

Natürlich musste sie sich durchbeißen – gegen böse Kritiker, fiese Neider oder falsche Berater. "In jedem Leben ist nicht nur alles Sonnenschein. Mir geht's soweit ganz gut, mein Sohn ist gesund", sagt Cathy Hummels der AZ. Der Trubel nach dem Dinner-Gate von Mats Hummels ging nicht spurlos an der 34-Jährigen vorbei. Wenn die Öffentlichkeit sich auf das Privatleben stürzt, kann es erdrückend sein. Geklärt ist dies mit Mats längst. Man hält zusammen, schätzt und vertraut sich; ist gemeinsam für den Sohn da. Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. "Es gibt super viele Blender da draußen", meint Cathy Hummels auf die AZ-Frage, ob sie schon einmal hintergangen oder betrogen wurde. Und ergänzt sofort: "Der größte Feind ist aber die Sonne. Sie ist die größte Blenderin und kann auch unsere Feindin sein. Davor müssen wir uns auch schützen." Die PR-Maschine läuft, denn die 34-Jährige hat eine Sonnenbrillen-Kollektion mit Tosh herausgebracht.

Cathy Hummels stellt Sonnenbrillen-Kollektion vor

Am Dienstag stellt das It-Girl im Douglas-Store in der Münchner Fußgängerzone ihre Modelle vor. "Wir haben letztes Jahr zu meinem WiesnWiesn-Event zugunsten des Cathy-Hummels-Programms eine rosarote Sonnenbrille herausgebracht, um auf seelische Gesundheit aufmerksam zu machen. Sinnbildlich steht sie dafür, dass man Dinge tun soll, die einem Spaß machen. Daraus ist die Idee einer kompletten Kollektion entstanden", erklärt Cathy Hummels der AZ.

Der Douglas-Store in der Kaufingerstraße ist im vergangenen Jahr durch einen AZ-Bericht bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Im Obergeschoss gibt's Schönheits-Docs, welche die Botoxspritze to go anbieten. Ist das auch was für Cathy Hummels? "Jeder, wie er möchte! Ich bin absolut entspannt, was Beauty-Behandlungen angeht. Man sollte sich nur immer überlegen, was man dazu auf Social Media veröffentlicht. Das kann krasse Auswirkungen auf junge Mädchen haben, die so etwas lesen. Botox hat seine Berechtigung, aber man muss auch die Risiken kennen."