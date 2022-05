Nach Knutsch-Foto von Mats: Cathy Hummels lässt die Hüllen fallen

Es ist ihre Reaktion auf ein pikantes Foto. Auf Mallorca ist vor ein paar Tagen ein Knutsch-Bild entstanden, das Mats Hummels mit einer anderen Frau zeigen soll. Der leidenschaftliche Kuss sorgt für viel Gesprächsstoff – und auch Cathy Hummels bringt sich mit einem Oben-ohne-Foto in Stellung.

Knutsch-Alarm auf Mallorca. Mats Hummels lässt es sich nach seinem Miami-Familienurlaub (mit Cathy und Sohn Ludwig) weiter gutgehen. Der Kicker genießt derzeit die Sonne Spaniens und hat dabei offenbar auch sehr viel Spaß.

Cathy reagiert auf das Kuss-Foto von Mats Hummels

Und wie reagiert Cathy Hummels auf das ominöse Bild? Zunächst veröffentlichte sie in der Instagram-Story einen Screenshot einer Knutsch-Schlagzeile mit dem Kommentar: "Ich arbeite dann mal wieder wie wild an meinem Retreat." Soll heißen: Cathy hat Wichtiges zu tun und stürzt sich in die Arbeit. Doch wenige Stunden später geht die 34-Jährige in die Nackt-Offensive!

Oben ohne: Caty Hummels zeigt sich hüllenlos

Die schöne Moderatorin postet ein sexy Oben-ohne-Foto. Oh, là, là, so sexy hat man Cathy Hummels lange nicht mehr gesehen! Es ist womöglich Cathys eigene Reaktion auf das kursierende Kuss-Foto. Sie schreibt dazu: "Endlich mag ich mich. Ok nicht immer, aber meistens. Meinen Körper mag ich auch. Vor allem bin ich ihm dankbar, dass 'Ich' in ihm wohnen darf. Meine Seele." Außerdem: "Ich kann euch gar nicht aufzählen, wie viele Kämpfe ich mit meinem eigenen Inneren geführt habe."

Cathy Hummels im Interview: "Ich nehme alles mit Humor"

Schon zu den vergangenen Date-Debakeln von Mats Hummels hat Cathy Hummels nicht geschwiegen. "Ich fand das alles sehr lustig, was da passiert ist". Sie habe "schon immer mal in einer Soap mitspielen" wollen. "Eigentlich ist alles gut". Und zur AZ sagte sie vergangene Woche: "Egal, was in meinem Leben passiert, ich nehme alles mit Humor."

Promi-Auszeit: Retreat im Hotel Kronthaler am Achensee

Gemeinsam mit Promi-Freundinnen weilt Cathy Hummels derzeit beim Retreat im Hotel Kronthaler. Zusammen mit Motsi Mabuse, Lilly Becker, Bella Kraus und Sophia Thiel will man entspannen, detoxen, tanzen und eisbaden. "Kommunikationsfokus ist die Stärkung und das Coaching von Körper, Geist und Seele – für einen gesunden Geist und Wohlbefinden", heißt es in der Einladung.

Cathy und Mats Hummels kennen sich seit 15 Jahren, heirateten 2015. Vor vier Jahren kam der gemeinsame Sohn Ludwig zur Welt. Doch seit einem Jahr gibt es anhaltende Trennungsgerüchte. Die Ehe der Hummels soll gescheitert sein. Kommentiert haben die beiden diese Schlagzeilen nie öffentlich.