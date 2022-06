Promis feiern auf Dachterrasse: Söder-Tochter beginnt Doktorarbeit

Ein kalter Spritz gehört für Münchner zum Sommer wie die Surfer auf den Eisbach – kein Wunder, dass die Promis sich nicht lange bitten lassen, wenn es darum geht, eine neue Variante zu probieren.

Am Mittwoch hat das Weingut Chandon in seinen "Secret Garden" über den Dächern der Stadt auf der Dachterrasse der In-Location "hartmann" geladen. Dabei wurde der neue Drink "Chandon Garden Spritz" vorgestellt – und vor allem die Promi-Damen kamen gerne zum Probieren.

Unter den geladenen Gästen waren unter anderem Moderatorin Cathy Hummels, Mode-Designerin Sonja Kiefer und die Schauspielerinnen Katharina Wackernagel und Lisa Loch. Neben spritzigen Drinks war, wie es sich für eine Gartenparty gehört, dank Boules, Tischtennis und Hula Hoop auch für Spiel und Spaß gesorgt.

Söder-Tochter: Bald Model mit Doktortitel?

Auch Model und Markus Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt stattete der Gartenparty einen Besuch ab und verriet, dass sie demnächst ihre Doktorarbeit zum Thema Nachhaltigkeit beginnen wird. Auf die Frage nach ihren Urlaubsplänen zeigt sie sich recht heimatverbunden: "Ich reise beruflich derzeit so viel, so dass ich privat nicht die große Sehnsucht danach habe. Es gibt auch hier in der Gegend so schöne Orte, an denen man den Sommer genießen kann." Einen Ort hat sie auf ihren Reisen jedoch besonders begeistert: "Kürzlich war ich für ein Shooting in Bodrum und total begeistert: mein Sommer Hotspot.“