Aus is und gar is! Feier-Marathon der Promis auf der Wiesn ist vorbei

Die erste Post-Pandemie-Wiesn ist so gut wie vorbei: Welche Stars waren dieses Jahr auf dem Oktoberfest und wo war am meisten los? Die AZ liefert einen Rückblick.

Kai Pflaume war ebenfalls in der Käferschenke dabei – fesch in Tracht natürlich...

Die erste Wiesn nach der Zwangspause neigt sich dem Ende entgegen – und eins zumindest war wie immer: Die Promis feierten, als ob es die coronabedingte Volksfest-Abstinenz nie gegeben hätte.

Bei diversen Events trafen sich unter anderem Cathy Hummels, Simone Mecky-Ballack, Kai Pflaume und Oliver Pocher.

Am ersten Wiesn-Tag ging es im Schottenhamel los – in Gegenwart von Ministerpräsident Markus Söder – am zweiten dann weiter im Käferzelt mit dem Almauftrieb, und am dritten tummelte sich die Prominenz beim Wiesn-Bummel von Cathy Hummels.

Ganz in Rot oder nur Blondinen: Mottopartys auf der Wiesn

So reihte sich Event an Event: das Armbrustschießen bei BMW, die Mercedes-Benz-Damenwiesn, ein Charity-Abend mit Marianne und Michael.

Die zweite Woche wurde kaum ruhiger: "Ladies Red Wiesn" hieß das Mittags-Meeting in der Bratwurst, zu dem Ralph Siegels Ehefrau Laura Siegel geladen hatte.

Rolls-Royce bat an den Starnberger See – und Blondinen schunkelten mit Hairstylistin und Blond-Expertin Ayse Auth im Käferzelt. Nach über zwei Wochen Wiesn-Wahnsinn geht das Oktoberfest nun am Montag wieder zu Ende. Bis es dann in einem Jahr erneut heißt: "O'zapft is!". Und eins ist schon jetzt sicher: Die Promis werden bestimmt wieder mit dabei sein.

