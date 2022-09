Oliver Pocher reißt Geschmacklos-Witz über Ex Monica Ivancan: "Vielleicht hatte sie einen Schlaganfall"

Als Comedian ist Oliver Pocher bekannt, auch mal übers Ziel hinauszuschießen. Das hat er jetzt mit einem Spruch über Ex-Freundin Monica Ivancan mal wieder bestätigt, nachdem die beiden auf der Wiesn aufeinandergetroffen sind.

Auf den oder die Ex zu treffen, kann unangenehm sein. Doch nach einiger Zeit sollten die Differenzen beiseitegelegt sein und der ehemalige Partner bei einer zufälligen Begegnung gegrüßt werden – findet zumindest Oliver Pocher.

Wiesn-Begegnung: Oliver Pocher trifft auf Ex-Freundinnen

In München ist der Comedian jetzt auf gleich mehrere Verflossene getroffen. Gemeinsam mit Ehefrau Amira Pocher besuchte er ein Promi-Event auf dem Oktoberfest 2022. Dort waren auch seine Ex-Freundinnen Alessandra Meyer-Wölden, Sabine Lisicki und Monica Ivancan geladen. Letztere scheint auf ein Pläuschchen mit ihm nicht sonderlich viel Lust gehabt zu haben, wie Oliver Pocher berichtet.

Monica Ivancan und ihr Ex Oliver Pocher. © dpa

In seinem Podcast "Die Pochers!", den er gemeinsam mit Amira führt, berichtet der 44-Jährige von der Begegnung. "Dieses Ex-Freundinnen-Aufeinandertreffen war wirklich sehr unterhaltsam", sagt Oliver Pocher. Während er zu Alessandra Meyer-Wölden nach wie vor ein gutes Verhältnis pflegt, sei er von Monica Ivancan nicht mal begrüßt worden.

Oliver Pocher lästert über Monica Ivancan: "Zugebotoxt"

Das nimmt der Komiker als Vorlage für einen geschmacklosen Witz gegen das Model. "Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden", teilt er gegen seine Ex aus. In gewohnt taktloser Manier legt er nach und vermutet, Monica Ivancan sei "so zugebotoxt, dass sich die Lippen nicht mehr richtig bewegen".

Aus der Sicht von Oliver Pocher habe er nichts getan, was das Ignorieren seiner Person rechtfertigen würde und unterstellt der Verflossenen "Unreife". Dagegen habe sich Sabine Lisicki besser verhalten, die den Ex-Freund nett begrüßte. "Das fand ich von Sabine sehr souverän und sehr gut." Auch mit Alessandra Meyer-Wölden, mit der er drei gemeinsame Kinder hat, versteht sich der Komiker nach wie vor gut. Die Ex-Frau postete auf Instagram sogar ein gemeinsames Foto mit Oli und Amira Pocher.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"It was a Patchwork Wiesn this year", kommentiert sie das Bild. Alle drei lächeln in die Kamera und sollen auch abseits der Öffentlichkeit ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.