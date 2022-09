Catwalk statt Wiesn für Gloria-Sophie Burkandt: Söder-Tochter rockt Model-Job in Mailand

Für Gloria-Sophie Burkandt geht es in der Welt der Mode steil bergauf. Die Tochter von Markus Söder hat einen lukrativen Laufsteg-Job in Mailand ergattert.

Während in München die Promis noch die letzte Woche des diesjährigen Oktoberfestes feiern, hat sich Gloria-Sophie Burkandt wieder direkt in die Arbeit gestürzt. Die ist offenbar von Erfolg gekrönt, denn sie stolziert in Mailand für einen Topdesigner über den Catwalk.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt stolz: "Zur Fashion Week in Mailand"

Nach ihrem Cover-Debüt auf der türkischen Ausgabe der Modebibel "Vogue" durfte die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder jetzt die Kleidung von Philipp Plein in der italienischen Modemetropole präsentieren.

Auf Instagram veröffentlicht Gloria-Sophie Burkandt einen Clip mit Fotos von ihrem Auftritt auf dem Laufsteg. "Ich bin glücklich, Teil dieser unglaublichen Modenschau von Philipp Plein zu sein zur Fashion Week in Mailand", schreibt das Model stolz dazu.

In einem sommerlichen Kleid mit Blumenmuster, lässiger Sonnenbrille und großen Kreuz-Ohrringen schritt die 23-jährige Söder-Tochter wie ein Profi über den Runway. Dieser Job könnte ein ordentlicher Karriere-Sprung für sie bedeuten, denn Philipp Plein ist mit seinem Label in zahlreichen Ländern vertreten und hat auf Instagram 2,8 Millionen Follower.

Mode und Politik: Für Gloria-Sophie Burkandt macht es "der Mix" aus

Gloria-Sophie Burkandt will zwar in der Modewelt durchstarten, aber sie hegt auch ein großes Interesse für die Politik. "Ich möchte alles so ein bisschen vereinen. Politik, Wirtschaft, Mode. Der Mix macht es aus", sagt sie dazu.

Dass mit ihrem derzeitigen Job durchaus eine politische Karriere möglich ist, haben bereits andere vor ihr bewiesen – wie etwa "Die Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl. Die Investorin nahm in ihrer Jugend an mehreren Schönheitswettbewerben teil, wurde 1977 sogar zur "Miss Germany" gewählt. 1990 bis 1994 war sie im Stadtrat von Nürnberg und zog 1994 für die CSU per Direktmandat in den Deutschen Bundestag ein. Ob Gloria-Sophie Burkandt irgendwann selbst auf der politischen Bühne stehen wird, bleibt abzuwarten. Jetzt genießt sie erst mal ihren Erfolg als Model.