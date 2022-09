Vogue-Cover für Gloria-Sophie Burkandt: Dschungelcamp-Autor zieht skurrilen Vergleich zu Markus Söder

Mit ihrer Model-Karriere hat Gloria-Sophie Burkandt einen großen Sprung gemacht und es auf das Cover der türkischen "Vogue" geschafft. Doch das Foto der Söder-Tochter erinnert stark an eine seltsame Pose, die ihr Politiker-Vater mal für ein Shooting gewählt hatte – findet zumindest Dschungelcamp-Autor Micky Beisenherz.

Auf dem Cover des renommiertesten Modemagazins der Welt zu sein? Das gleicht einem Ritterschlag! Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, hat es geschafft und strahlt aktuell auf der Titelseite der türkischen Ausgabe der "Vogue". Wie viel Ähnlichkeit sie dabei mit ihrem prominenten Vater hat, zeigt Autor und Moderator Micky Beisenherz in einem lustigen Vergleich.

Baumumarmender Söder und Model-Tochter: Wer macht die bessere Figur?

Lässig und cool lehnt Gloria-Sophie Burkandt auf den Fotos an einem Baum. Aber auch Markus Söder hat bereits ein ähnliches Fotoshooting absolviert und ging dabei mit der Natur auf Tuchfühlung. Auf Twitter hat Micky Beisenherz diese Bilder gegenübergestellt und die Frage gestellt: "Söder vs. Söder – who wore it better?"

Bei seinen Followern sorgt der Dschungelcamp-Autor mit dem Vergleich für viele Lacher. "Beide auf Publicity aus… Apfel und Stamm", schreibt ein Twitter-User dazu. Ein weiterer findet vor allem das Foto mit dem bayerischen Ministerpräsidenten lustig: "Maggus Söder als baumumarmender Hippie – was für eine Zeit, am Leben zu sein!"

So reagiert Gloria-Sophie Burkandt auf skurrilen Vergleich mit Markus Söder

Ob sich auch Familie Söder über die Gegenüberstellung amüsieren kann? Gloria-Sophie Burkandt scheint darüber zumindest nicht böse zu sein, denn sie hat den Tweet von Micky Beisenherz gesehen und sogar in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. Scheint, als habe die Söder-Tochter richtig viel Humor.