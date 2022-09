Karolin Kandler: Neues Gesicht bei den "Tagesthemen"

Moderatorin und Nachrichtensprecherin Karolin Kandler wird am Sonntag (4. September) ihre Premiere bei den "Tagesthemen" (ARD) feiern.

Was für eine Karriere! Karolin Kandler spricht nicht nur beim News-Sender Tagesschau24 die Nachrichten, sondern wird jetzt auch bei den "Tagesthemen" moderieren. Die schöne Münchnerin, die als Sky-Moderatorin bundesweit im TV bekannt wurde, wird am kommenden Sonntag ihre Premiere beim ARD-Nachrichtenjournal feiern.

Moderatorin bei den "Tagesthemen": Karolin Kandler präsentiert den Sport

Die 37-Jährige präsentiert dann erstmals den Sport vor einem Millionenpublikum. Kandler stolz zur AZ: "Es ist ein bisschen wie das Zurückkehren zum Ursprung. Der Kreis schließt sich wieder. Ich freue mich schon sehr." Weitere Einsätze der Nachrichtensprecherin sind auch im Oktober geplant, verrät sie der AZ beim Wiesn-Dinner von Designerin Kinga Mathé im Bayerischen Hof.

Steile Karriere von Karolin Kandler: Von Sky zur ARD

Karolin Kandler moderierte zunächst bis 2018 fünf Jahre lang beim Fernsehsender Sky Sport News HD – bis ein Mega-Angebot auf sie wartete. Seitdem moderiert die Münchnerin in Hamburg für den Sender Tagesschau24 die Nachrichten. Ihre erste "Tagesschau" in der ARD sprach sie im April 2018.

Nach ihrer einjährigen Babypause steht Kandler seit März 2022 wieder am Nachrichtenpult im Studio. Unterstützung bekommt sie von Ehemann Thomas und ihrer Mutter, die ihr den Rücken freihalten. Die 37-Jährige pendelt regelmäßig zwischen München und Hamburg. "Ich liebe meinen Job und möchte meinen Kindern zeigen, wie schön es sein kann, seine Leidenschaft zu leben", so die News-Lady.

Entspannen kann Karolin Kandler am besten beim Backen: "Das ist für mich fast wie Meditation. Ich kann dabei völlig abschalten und mich ganz auf die eine Sache konzentrieren. Wenn die Torte am Ende auch noch gut schmeckt und toll aussieht – umso besser."

Karolin und Thomas Kandler haben 2015 geheiratet. Sohn Ludwig kam 2016 zur Welt; vor einem Jahr Tochter Felipa. © BrauerPhotos

Manchmal gibt's im Hause Kandler eben auch Süßes – von Verboten halten die Eltern von zwei Kindern (6 und 1) nichts: "Das macht das Verlangen danach nur stärker." Karolin Kandler erklärt: "Ich finde es wichtig, meinen Kindern zu erklären, was Zucker mit unserem Körper anstellt und warum man ihn in Maßen genießen sollte. Es gibt ja auch so tolle Alternativen. Ich süße sehr gern mit Trockenfrüchten oder süßem Obst wie reifen Bananen."